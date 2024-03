V LO im. S. Staszica dołącza do elitarnego grona szkół z programem matury międzynarodowej IB. Popularny „Staszic” będzie pierwszą szkołą w Zagłębiu, której udało się przejść cały, wymagający proces certyfikacji. Szkoła otrzymała już zgodę Barbary Nowackiej, Minister Edukacji Narodowej.

– Zabiegaliśmy o to kilka lat. Gościliśmy w szkole przedstawicieli International Baccalaureate Organization (IBO) którzy sprawdzali naszą szkołę pod wieloma kątami: od zabezpieczeń pomieszczeń, w których znajdują się karty matur po to co najważniejsze, czyli program nauczania – wyjaśnia Grzegorz Walotek, dyrektor IV LO im. Staszica.

"Staszic" z pierwszą międzynarodową maturą w Zagłębiu

Po spełnieniu bardzo wielu warunków, w tym przejście 20 nauczycieli przez certyfikowane szkolenia, szkoła uzyskała autoryzację do wprowadzenia Diploma Programe. Nasi nauczyciele musieli przygotować autorskie programy nauczania, które zostały poddane gruntownej analizie przez konsultantów IBO – dodaje dyrektor Walotek.

Dobrej kadrze musi towarzyszyć wyposażenie placówki. Szkoła musi posiadać pracownię chemiczną, biologiczną i fizyczną, w których znajduje się wysokiej jakości sprzęt i pomoce naukowe niezbędne do przeprowadzania eksperymentów i prac projektowych, a biblioteka powinna być zaopatrzona w odpowiednie pozycje anglojęzyczne.

- Jest to wielki krok w rozwoju szkoły. Znacznie wzbogacamy naszą ofertę edukacyjną! Młodzież oddziału międzynarodowego będzie mogła wyznaczać własną ścieżkę rozwoju. W ramach bloku przedmiotów społecznych oferujemy: historię, geografię, ekonomię, zarządzanie biznesem, filozofię i psychologię. Natomiast w ramach bloku przedmiotów przyrodniczych: biologię, chemię, fizykę i środowisko i społeczeństwo. Nawet w przypadku matematyki oferujemy dwa nurty jej kształcenia: matematykę teoretyczną i matematyką stosowaną. W tej wyjątkowej chwili chcę podziękować wszystkim zaangażowanym w ten bardzo trudny, czasochłonny proces. Dziękuję Pani Wicedyrektor- koordynatorce programu IB, dziękuję nauczycielom za wytrwałość i sumienną pracę. Bez wsparcia prezydenta miasta nie byłoby to możliwe. Znamienne, że ta niewątpliwie historyczna chwila zdarza się w 130. roku istnienia szkoły – wymienia dyrektor IV LO.

Pierwszym rocznikiem, który będzie mógł skorzystać z programu, będą obecni ósmoklasiści. O tym, jakie warunki trzeba spełnić, by aplikować do oddziału międzynarodowego, będzie można dowiedzieć się w sobotę 23 marca w czasie Dnia Otwartego „Staszica”. Szkolna społeczność zaprasza wszystkich zainteresowanych od godz. 10:00 do 13.00.