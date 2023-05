Sprawca rozboju w Sosnowcu zatrzymany. 39-latek napadł na starszą kobietę

Sosnowieccy policjanci z Wydziału Kryminalnego szybko ustalili przebieg i sprawcę zajścia, do jakiego doszło na jednej z ulic naszego miasta. 71-letnia kobieta została odepchnięta przez sprawcę, który ukradł jej torbę z zawartością pieniędzy, telefonu komórkowego.

Napastnik został zatrzymany

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w rejonie ulicy Żurawiej. Na 71-letnią mieszkankę Sosnowca napadł nieznany jej mężczyzna. Odepchnął on wystraszoną kobietę, w efekcie czego upadła na ziemię. Napastnik wykorzystał tę chwilę i ukradł starszej kobiecie torbę, w której znajdowały się pieniądze, dokumenty i telefon komórkowy. Łupem złodzieja padły również artykuły spożywcze, które kobieta kupiła przed napaścią. W ręce sprawcy wpadła karta bankomatowa kobiety, którą mężczyzna zaraz po zajściu wykorzystał i którą zapłacił dwukrotnie w pobliskim sklepie spożywczym. Kryminalni w ciągu dwóch godzin od zdarzenia ustalili i zatrzymali sprawcę odpowiadającego za popełnienie tych przestępstw. Napastnikiem okazał się 39-letni mieszkaniec Sosnowca. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Prokurator zdecydował o objęciu go policyjnym dozorem.