Spotkanie z Arturem Barcisiem. 9. Sosnowiecka Jesień Teatralna

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu – organizator 9. Sosnowieckiej Jesieni Teatralnej – serdecznie zaprasza we wtorek 26 września o godz. 18.00 do Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11 na spotkanie z wybitnym aktorem Arturem Barcisiem.

Spotkanie z Arturem Barcisiem w Sosnowcu

Rozmowę przeprowadzi Karol Kućmierz. Obowiązują bezpłatne wejściówki. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Spotkanie z Arturem Barcisiem – reżyserem, scenarzystą, aktorem teatralnym, filmowym, dubbingowym, telewizyjnym, znanym m.in. z popularnych seriali „Miodowe lata” oraz „Ranczo Wilkowyje” to znakomita okazja, by osobiście porozmawiać ze znanym i wszechstronnym artystą o jego drodze do sukcesu, inspiracjach, ulubionych i mniej lubianych rolach, a także aspiracjach i planach zawodowych. Uczestnicy będą mieli możliwość poznać od podszewki tajniki pracy aktora, zarówno na planie filmowym, jak i na deskach teatru.

Spotkanie uzupełnią:

muzyka na żywo serwowana przez zespół skrzypcowo-gitarowy KSMicroband

symultaniczne tłumaczenie na polski język migowy (Irena Piecha)

sprzedaż książek „Aktor musi grać, by żyć” (wywiad-rzeka Kamili Dreckiej z Arturem Barcisiem)

czas na autografy i pamiątkowe zdjęcia.

Słówko o 9. Sosnowickiej Jesieni Teatralnej:

Tematem przewodnim tej edycji jest komedia – gatunek znany w kulturze już od starożytności. Tegoroczne hasło przewodnie „Teatr z przymrużeniem oka” nawiązuje również do obchodów roku wybitnego komediopisarza – Aleksandra Fredry. Z tej okazji przygotowana zostanie wystawa inspirowana jego dorobkiem literackim oraz prelekcja na temat mniej znanej twórczości autora. Dziedzictwo Fredry będzie można obejrzeć również na dużym ekranie podczas pokazu filmu „Zemsta” w reżyserii Andrzeja Wajdy. Zaplanowano także dwa występy kabaretowe, które przedstawią Kabaret DNO oraz Tarnowski Kabaret Literacki NaTenCzas. Interesującym wydarzeniem i prawdziwym crème de la crème będzie niewątpliwie spotkanie z Arturem Barcisiem, znakomitym aktorem, połączone z oprawą skrzypcowo-gitarową duetu KSMicroband. Warto dodać, że rozmowa będzie tłumaczona na Polski Język Migowy. Dla seniorów zostały natomiast zaplanowane zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz języka angielskiego. Nie zabraknie również atrakcji dla dzieci i młodzieży – przygotowano atrakcyjne imprezy artystyczno-literackie, przegląd teatralny oraz warsztaty rodzinne. Zorganizowany również zostanie ogólnopolski konkurs plastyczny. We współpracy z Warsztatem Terapii Zajęciowej, działającym przy Dąbrowskim Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca”, zaprosimy na imprezę integracyjną, w programie której znajdzie się spektakl „Zrzędność i przekora” na podstawie komedii autorstwa Fredry. W programie znalazło się też lubiane przez seniorów czytanie performatywne.

Program jest bardzo różnorodny i atrakcyjny, każdy będzie miał możliwość znaleźć coś dla siebie, by móc obcować z teatrem i literaturą, rozwijać zainteresowania i dobrze się bawić.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem imprezy, dostępnym na plakatach, ulotkach, stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl oraz w mediach społecznościowych.

Honorowym patronatem 9. Sosnowiecką Jesień Teatralną objął Prezydent Sosnowca – Arkadiusz Chęciński. Partnerami akcji są: Ośrodek WTZ „Otwarte Serca”, Biblioteka Śląska, Teatr im. A. Fredry w Gnieźnie, Fundacja im. Brata Alberta w Sosnowcu, Miasto Sosnowiec.