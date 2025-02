Spotkanie miłośników gier planszowych w Mediatece już jutro!

Zagłębiowska Mediateka zaprasza 15 lutego od godz.12.00 do 20.00 na spotkanie miłośników gier planszowych.

"Planszowisko" w Mediatece

"Planszowisko" – to niezwykłe wydarzenie, które regularnie odbywa się w Zagłębiowskiej Mediatece (ul. Kościelna 11 w Sosnowcu). To doskonała okazja, żeby nad planszą spędzić czas z przyjaciółmi i znajomymi, albo poznać zupełnie nowych miłośników gier. Na stołach znajdą się zarówno tytuły klasyczne, jak i całkiem nowe. Gry proste i skomplikowane. Poważne i zabawne. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Wydarzenie organizowane jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Trzy Plansze, co gwarantuje dobrą zabawę. To pasjonaci, którzy tą pasją chętnie i często, dzielą się z innymi. Nie tylko będą w stanie wypowiedzieć się na temat różnych tytułów, ale też wytłumaczyć zasady większości z nich. Przyjdź i przekonaj się o tym na własnej skórze.