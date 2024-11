Sosnowieckie szkoły rozpoczynają współpracę z partnerem technologicznym Google

Sosnowieckie szkoły rozpoczynają współpracę z firmą GoCloud Polska, partnerem technologicznym Google.

Efektem porozumienia będzie wdrożenie regionalnej platformy edukacyjnej Google dla Edukacji we wszystkich publicznych placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto.

– To kompleksowy pakiet narzędzi obejmujących pocztę elektroniczną, komunikatory tekstowe, głosowe i wideo, współdzielone kalendarze, zarządzanie dokumentami i wiele innych elementów potrzebnych w nowoczesnej placówce edukacyjnej – tłumaczy Krzysztof Dąbrowiak, z Wydziału Edukacji UM w Sosnowcu odpowiedzialny za współpracę ze strony gminy.

– Google for Education, jako partner technologiczny Google na Polskę zapewnia wspólnie z Google Polska pełne wsparcie techniczne w zakresie wdrożenia Platformy oraz podczas jej użytkowania. Wdrożenie obejmuje przeszkolenie lokalnych administratorów platformy, dyrektorów na poziomie każdej placówki oświatowej włączonej w zakres projektu oraz szkolenia i wsparcie dla nauczycieli w zakresie wykorzystania dostępnych narzędzi w procesie edukacji – tłumaczą przedstawiciele Google Polska.

Jedną z największych zalet projektu jest bezpieczeństwo danych. Dane przechowywane w ramach projektu na dyskach Google są w pełni bezpieczne, są własnością placówki, nie podlegają żadnej analizie ani profilowaniu pod kątem reklamowym, a sama usługa jest objęta umową powierzenia przetwarzania danych zawartą z Google obejmującą również wsparcie techniczne i poziom dostępności (SLA).

– W ramach projektu wszystkie placówki oświatowe będą miały zapewniony dostęp do bezpiecznej szyfrowanej poczty Gmail dla wszystkich pracowników co zapewni bezpieczną komunikację szkół z Wydziałem Edukacji oraz podmiotami zewnętrznymi zapewniając jednocześnie realizację zaleceń Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Sosnowcu dla wszystkich placówek oświatowych w zakresie zapewnienia ochrony i prawidłowego przetwarzania danych, w tym danych osobowych gromadzonych w formie elektronicznej przez podległe jednostki organizacyjne m.in. w poczcie elektroniczne, w tym w szczególności umożliwi utworzenie służbowych kont email wszystkim pracownikom i tym samym zaprzestanie korzystania przez pracowników z kont prywatnych oraz kont na darmowych serwerach do celów służbowych – mówi Michał Wcisło, zastępca prezydenta Sosnowca odpowiedzialny za edukację w mieście.