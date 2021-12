Sosnowiecki bon żłobkowy już od stycznia!

Już od stycznia 2022 roku rodzice dzieci w wieku do 3 lat będą mogli ubiegać się o przyznanie sosnowieckiego bonu żłobkowego.

Sosnowiecki bon żłobkowy

- Celem świadczenia jest wsparcie finansowe rodziców lub opiekunów dzieci do lat 3, którzy ze względu na aktywność zawodową lub inne okoliczności uniemożliwiające im sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, decydują się na korzystanie z usług niepublicznych żłobków lub klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie gminy Sosnowiec, ponosząc z tego tytułu wysokie koszty związane z pobytem dziecka w tych placówkach. Świadczenie ma formę częściowej rekompensaty opłaty za pobyt dziecka w niepublicznym żłobku - wyjaśnia Anna Jedynak, pełnomocnik prezydenta ds. funduszy zewnętrzych i polityki społecznej.

Dotychczas dotacja wypłacana była tylko tym niepublicznym żłobkom, które zostały wybrane w konkursie ofert, a wsparcie trafiało bezpośrednio na konto placówki. Takie rozwiązanie pozwalało na współfinansowanie kwotą 500 zł miesięcznie pobytu dla ok. 600 dzieci. W skali roku to 3,6 mln zł. Od nowego roku kwota zostanie zwiększona do prawie 4,6 mln zł, co pozwoli dofinansowanie pobytu nawet 766 dzieci. Dotacja wypłacana będzie na podstawie wniosku rodzica, zgodnie z przedstawionym potwierdzeniem dokonania opłaty za żłobek za dany miesiąc.

– To oznacza, że rodzice nie muszą martwić się i szukać niepublicznej placówki, która w konkursie otrzymała dofinansowanie. Można powiedzieć, że teraz dotacja będzie „szła” za dzieckiem – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Warto przypomnieć, że 2015 roku w Sosnowcu było 240 miejsc w oddziałach żłobka miejskiego. Już na początku 2022 roku będzie ich prawie 600!

Kto dostanie bon żłobkowy?

Aby ubiegać się o bon, należy:

zamieszkiwać wraz z dzieckiem na terenie Sosnowca;

być zatrudnionym lub wykonywać inną pracę zarobkową;

nie przebywać na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym na dziecko, na które ubiegamy się o bon;

zapisać dziecko do niepublicznego żłobka lub klubu dziecięcego;

zrezygnować z ubiegania się o objęcie dziecka opieką przez jednostkę miejską – Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu w przypadku, gdy dziecko, na które ubiegamy się o bon znajduje się na liście oczekujących na miejsce;

złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami

Bon zostanie przyznany także jeżeli:

nie jesteśmy zatrudnieni lub nie wykonujemy innej pracy zarobkowej ponieważ:

jesteśmy osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym;

kontynuujemy naukę w systemie dziennym

odbywamy staż, przygotowanie zawodowe lub uczestniczymy w programach aktywizacji zawodowej

Świadczenie wypłacane będzie w okresach miesięcznych, nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który zostało przyznane pod warunkiem udokumentowania przez rodzica poniesienia opłaty za pobyt dziecka w placówce niepublicznej.

Wnioski będzie można składać przez cały rok kalendarzowy, począwszy od 1 stycznia 2022 r. zarówno w formie papierowej jak również elektronicznie poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Sosnowiecki Bon Żłobkowy

Wydział Polityki Społecznej udziela informacji w sprawie bonu żłobkowego pod adresem:e-mail: wps@um.sosnowiec.pl oraz numerami telefonów: 32 296 23 01 lub 32 296 23 14