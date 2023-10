Sosnowiec: Bezpieczeństwo na drogach w okresie Wszystkich Świętych

W okresie Wszystkich Świętych licznie odwiedzimy groby naszych bliskich zmarłych. Jest to trudny czas dla uczestników ruchu drogowego, a dla policjantów okres wytężonej pracy. Wszystko po to, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno kierującym, jak i pieszym.

Policjanci będą kontrolować ruch podczas Wszystkich Świętych

Do zadań policjantów pełniących w tym czasie służbę będzie należało zapewnienie płynności ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych kraju, jak i drogach prowadzących do cmentarzy. W miejscach występowania znaczących spowolnień i utrudnień policjanci będą kierować ruchem. Stosowanie się do poleceń i wskazówek funkcjonariuszy z pewnością ułatwi wszystkim poruszanie się w zatłoczonych rejonach.

Policjanci ruchu drogowego będą pomagać bezpiecznie dostać się podróżującym w miejsca, które tradycyjnie odwiedzamy w czasie świąt. Będą także reagować na popełniane wykroczenia, w szczególności te, które stanowią główną przyczynę wypadków drogowych, między innymi na przekraczanie dozwolonych limitów prędkości. Zwrócą również uwagę na stan trzeźwości i stan psychofizyczny kierujących pojazdami, a także na nieprawidłowe zachowania kierowców samochodów wobec pieszych.

Pieszych uczulamy natomiast, aby podczas korzystania z drogi mieli na uwadze własne bezpieczeństwo. Noszenie odblasków w sposób widoczny dla kierowców podniesie znacząco bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu. W celu usprawnienia dojazdu do cmentarzy, wprowadzone zostaną zmiany organizacji ruchu. Warto zapoznać się z nimi jeszcze przed wyjazdem w trasę. Z uwagi na utrudnienia, które mogą występować w tym okresie w ruchu drogowym, zalecamy korzystanie z transportu publicznego. W wielu miastach zostaną uruchomione specjalne linie kursujące z dużą częstotliwością. - czytamy na stronie policja.pl.

Zmiany na drogach

W dniach 31 października w godz. 18.00 – 22.00, 1 listopada w godz. 8.00 – 22.00, obowiązuje zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 t, z wyłączeniem autobusów oraz niektórych innych pojazdów ze względu na rodzaj wykonywanego przewozu.

Pamiętajmy więc o zachowaniu rozsądku i zadbaniu o bezpieczeństwo swoje i innych, aby ten czas pamięci o zmarłych przebiegł spokojnie.