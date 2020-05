Rząd uruchomił przedostatni etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Od 18 maja z powrotem będą mogły funkcjonować zakłady fryzjerskie, zakłady kosmetyczne i wszelkie tego typu zakłady, które zostaną szczegółowo opisane w rozporządzeniu - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki przedstawiając kolejny etap znoszenia obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa.

Rząd właśnie poinformował że uruchomiony zostanie trzeci, przedostatni etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Od poniedziałku 18 maja będziemy mogli skorzystać z usług fryzjera i kosmetyczki, a także pójść do restauracji i kawiarni.

- Od 18 maja z powrotem będą mogły funkcjonować zakłady fryzjerskie, zakłady kosmetyczne i wszelkie tego typu (zakłady), które zostaną szczegółowo opisane w rozporządzeniu - ogłosił premier.

Premier podkreślił konieczność zachowania rygoru sanitarnego.

- W przypadku zakładów fryzjerskich apeluję, żeby to było umawianie się przez internet czy przez telefon na konkretne godziny, tak żeby nie gromadzili się ludzie w zakładach fryzjerskich, tylko, żeby to dystansowanie społeczne i odpowiednia higiena mogła być tam utrzymana - podkreślił premier.

Poza tym podwyższony zostanie limit pasażerów w transporcie publicznym. Oprócz tego od 25 maja umożliwiona będzie opieka nad uczniami klas 1-3 w szkołach podstawowych. Co ważne, przedłużony zostanie zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8. Co jeszcze nas czeka?

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Od 18 maja będziemy mogli:

skorzystać z usług kosmetyczek i fryzjerów,

zjeść w restauracji, kawiarni, barze, a także w centrum handlowym (w wydzielonej przestrzeni gastronomicznej).

OPIEKA I EDUKACJA

Od 18 maja będzie można prowadzić zajęcia:

praktyczne w szkołach policealnych,

rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację.

otwarte zostaną także placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną. Są to np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe.

Od 25 maja umożliwione zostanie prowadzenie:

zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej,

konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach.

WAŻNE: Przedłużony zostanie zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8.

Od 1 czerwca

konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.

Od 17 maja

dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna!

TRANSPORT PUBLICZNY

Od 18 maja

podwyższony zostanie limit pasażerów w środkach transportu publicznego. Zarządzający transportem publicznym podejmą decyzję, czy skorzystać z tej opcji. Ile osób wejdzie na pokład?

tyle, ile wynosi połowa miejsc siedzących (tak jak obecnie)

lub

tyle, ile wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna).

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE

Od 17 maja

podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2. Dotychczas na 1 osobę przypadało 15 m2.

SPORT

Od 18 maja zwiększone zostaną limity osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych:

na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów);

na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).

Umożliwiona zostanie także organizacja zajęć w obiektach zamkniętych. W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:

12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),

16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),

24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),

32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).

KULTURA

Od 18 maja możliwe będą m.in.:

działalność kin plenerowych (w tym samochodowych),

wznowienie prac na planach filmowych (z uwzględnieniem rygorów sanitarnych),

wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury,

indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych,

wznowienie prób i ćwiczeń.

UCZELNIE

Od 25 maja zostanie przywrócona możliwość prowadzenia na uczelniach:

zajęć dydaktycznych (dla studentów ostatnich lat studiów),

zajęć, które nie mogą być realizowane zdalnie.



Kontrole na granicy zostały przedłużone do 12 czerwca.