Rusza ostatni etap prac na KWK Kazimierz-Juliusz

Kończą się prace przy ul. KWK Kazimierz-Juliusz. Już od wtorku rozpocznie się asfaltowanie jezdni. Kierowcy muszą uważać na „wahadło”.

Nad Rowem Mortimerowskim trwała budowa przepustu w miejscu dawnego mostku

Obecnie prace pod drogą zostały zakończone, ale przed nami jeszcze ostatni etap – asfaltowanie jezdni. To ruszy we wtorek i potrwa do czwartku włącznie.

W związku z tym na fragment ulicy KWK Kazimierz-Juliusz powraca ruch wahadłowy.

Inwestycja na tej ulicy polegała na demontażu starego mostu, budowie żelbetowych murów oporowych, montażu dwóch rur dla przepustu, nowej konstrukcja drogi – asfalt, chodnik, nowe bariery energochłonne.

Koszt inwestycji to 680 tysięcy złotych.