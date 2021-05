Rozpoznajesz te przedmioty? Pochodzą z kradzieży

Sosnowieccy policjanci z Komisariatu Policji V prowadzą postępowanie w sprawie szeregu włamań dokonanych do altan, piwnic i różnego rodzaju pomieszczeń gospodarczych. W toku czynności odzyskali dużą ilość skradzionego mienia- rowerów, elektronarzędzi i innego rodzaju przedmiotów. Prezentujemy zdjęcia niektórych z nich, wraz z prośbą o pomoc w ustaleniu ich prawowitych właścicieli.

Kryminalni z Komisariatu Policji V prowadzą postępowanie dotyczące szeregu kradzieży z włamaniem do altan ogródków działkowych, piwnic i innego rodzaju pomieszczeń gospodarczych. Dochodziło do nich od początku tego roku na terenie całego miasta. Śledczy szybko ustalili, że za ich dokonaniem stoi ten sam mężczyzna. Sprawca został przez nich ustalony i zatrzymany. Przedstawiono mu dotychczas 8 zarzutów dotyczących czynów, co do których materiał dowodowy był kompletny, sprawa jednak jest rozwojowa, bowiem już na tym etapie wiadomo, że podejrzany najprawdopodobniej ma na swoim koncie znacznie więcej włamań.

Postępowanie trwa i w ramach prowadzonych czynności śledczy odzyskali szereg skradzionych przedmiotów- rowerów, elektronarzędzi i innych. Pochodzenia części z nich na ten moment jeszcze nie ustalono. Publikujemy zdjęcia niektórych, wraz z prośbą o pomoc w ustaleniu ich prawowitych właścicieli.

Osoby rozpoznające na zdjęciach swoje przedmioty lub posiadające w tej sprawie jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt z Komisariatem Policji V w Sosnowcu pod numerem telefonu 47 852 05 00, lub osobisty kontakt z najbliższą jednostką Policji.