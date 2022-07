Rozpoznajesz sprawcę kradzieży rozbójniczej?

Sosnowieccy policjanci z Komisariatu Policji II prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży rozbójniczej, do jakiej doszło w dniu 13.05.2022 roku przy ul. Narutowicza w Sosnowcu.

Publikujemy wizerunek sprawcy z prośbą o pomoc w ustaleniu jego personaliów

Do zdarzenia doszło w dniu 13.05.2022 roku w dyskoncie przy ul. Narutowicza w Sosnowcu. Sprawca ukradł dwa opakowania kapsułek do zmywania o wartości 119 zł, po czyn użył przemocy w stosunku do pracownika ochrony by utrzymać się w posiadaniu skradzionego towaru. Publikujemy jego wizerunek wraz z prośbą o pomoc w ustaleniu jego personaliów. Osoby, które posiadają w tej sprawie jakiekolwiek informacje, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji II w Sosnowcu pod numerem telefonu 47 852 02 00. Osobom przekazującym informacje zapewniamy anonimowość.