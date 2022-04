Radny miasta Katowice Wiesław Mrowiec ostro o programie pomocy ukraińskim uchodźcom "Śląsk

Radny miasta Katowice Wiesław Mrowiec skrytykował program pomocy ukraińskim uchodźcom "Śląskie dla Ukrainy".

Na swojej stronie na Facebooku polityk zauważył, że ten Program jest znacznym obciążeniem dla budżetu województwa śląskiego. Zaznaczył też, że Polska nie jest w stanie poradzić sobie z takim napływem ludzi.

Wydanie po 1000 zł na potrzeby Urkaińskich uchodźców to totalne szalenstwo. Program "Śląskie dla Ukrainy" znacznie obciąża budżet województwa Śląskiego na rok 2022.

Już mamy do czynienia z dużą presją migracyjną. Śląskie nie jest w stanie samodzielnie zapanować nad sytuacją bez systemowego wsparcia i finansowania ze strony rządu. Jest to jednak kwestia całej Polski, a raczej Unii Europejskiej.