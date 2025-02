Przed nami wystawa malarstwa Ilony Primus-Ziarnowskiej – "Moje Przestrzenie"

3 – 31 marca 2025 w Galerii MUZA CAFE przy ul.Warszawskiej 2 odbędzie się wystawa malarstwa Ilony Primus-Ziarnowskiej – “Moje Przestrzenie”.

- Każdy, kto choć trochę obserwuje sztukę, zdaje sobie sprawę z jej różnorodności i wielości zadań, jakie są na nią nakładane. Na przykład odkrywanie i przedstawianie piękna, brzydoty, problemów społecznych czy codzienności, często poprzez symbolikę lub metaforę. Dla mnie najważniejsze jest wzbogacanie życia codziennego, dawanie wytchnienia i radości poprzez kontakt z pięknem. Każdy mój obraz nawet najbardziej abstrakcyjny wywodzi się z kontaktu z naturą. Jest notatką wrażenia, jest zapisem emocji, które we mnie ożyły. To tworzy absolutnie mój subiektywny świat, moją przestrzeń. Chcę w ten sposób poruszyć wyobraźnię widzów, wytrącić z nawyków potocznego patrzenia. Pragnę pobudzić osobiste doznania odbiorcy, które zawsze będą inne. Dążę w swoisty sposób do dialogu z widzem, staram się otworzyć przestrzeń dla jego własnych uczuć i światów. Mam zawsze nadzieję, że taki niespieszny sposób rozmowy będzie dla Państwa satysfakcjonujący, że odnajdziecie w moich przestrzeniach cząstki swoich energii - przekazuje artystka.