Przed nami ostatni mecz fazy grupowej EuroCup Women

Już dziś w Arenie Sosnowiec koszykarki MB Zagłębie zmierzą się z włoskim Dinamo Sassari. Stawką pierwsze miejsce w grupie I. W pierwszym meczu nasz zespół wygrał na wyjeździe 70:62. Początek meczu godz. 18.00. W weekend poprzedzający mecz w EuroCup koszykarki Zagłębia pokonały w Warszawie Polonię 72:64.

O pierwsze miejsce w grupie

Po wygranej w Gdyni przed tygodniem tym razem sosnowiczanki odniosły zwycięstwo w stolicy. To czwarta wygrana w sezonie. Wprawdzie Zagłębie prowadziło od początku do końca meczu, w pewnym momencie nawet różnicą 20 punktów, ale o końcowy triumf musiało walczyć do ostatnich minut.

Pierwszą kwartę przyjezdne wygrały 20:8, a w 14 minucie Zagłębie prowadziło już 31:11 i wydawało się, że będzie to jednostronny pojedynek i bezproblemowa wygrana ekipy z Sosnowca. Tymczasem od tego momentu gra ekipy Jordiego Aragonesa zaczęła szwankować. Przez pięć kolejnych minut nasz zespół nie zdobył punktu i druga kwarta zakończyła się wynikiem 15:15. Miejscowe goniły wynik, trzecią kwartę wygrały 18:15, a w pierwszej minucie ostatniej odsłony meczu zniwelowały straty do 5 „oczek” (45:50). Dzięki dwóm skutecznym wolnym Taylor Soule oraz „trójce” Oli Pszczolarskiej Zagłębie znów odskoczyło na w miarę bezpieczny dystans, ale Polonia nie zamierzała rezygnować. Przy stanie 67:56 dla naszego zespołu wydawało się, że to koniec emocji w tym meczu, ale po błędach i stratach z naszej strony na niespełna dwie minuty przed końcem przewaga znów wynosiła tylko 5 punktów. Na szczęście zimną krew na linii rzutów wolnych zachowała Soule, która w sumie zdobyła 20 punktów, w tym 9 w ostatniej kwarcie, do tego zebrała 10 piłek i zaliczyła double-double.

Podobnym wyczynem popisała się Klaudia Wnorowska, która wróciła do składu po przerwie spowodowanej urazem. Rzuciła 11 punktów, w tym dwie „trójki” i zanotowała 10 zbiórek. Na plus na pewno należy podkreślić postawę Ali Jarząb, która zdobyła 10 punktów.

Kolejny mecz nasz zespół rozegra u siebie, w niedzielę podejmie w hali przy ul. Żeromskiego Ślęzę Wrocław. Początek godz. 16.00. Wcześniej, bo już w czwartek kolejny pucharowy bój Zagłębia. W Arenie Sosnowiec zmierzy się z Dinamo Sassari w ostatnim meczu fazy grupowej EuroCup Women, którego stawką będzie pierwsze miejsce w grupie.