Milowice z nową podstacją pogotowia

W kwietniu 2024 roku w Sosnowcu otwarto nową siedzibę Rejonowego Pogotowia Ratunkowego. To największa w historii województwa śląskiego inwestycja w opiekę przedszpitalną o wartości 28 mln zł. Teraz czas na nową podstację, tym razem w Milowicach.

– Dzięki doskonałej współpracy z miastem udało nam się wcześniej uruchomić podstację w Kazimierzu Górniczym, co znacznie skróciło dojazd zespołu ratownictwa medycznego do pacjentów w dzielnicach Sosnowca takich jak: Kazimierz Górniczy, Juliusz, Ostrowy Górnicze, Maczki oraz Dąbrowy Górniczej – Strzemieszyce – wyjaśnia Klaudiusz Nadolny, dyrektor RPR w Sosnowcu. – Właściwie działamy w Milowicach od 15 listopada. Od tego czasu zespół ratunkowy wyjeżdżał już 90 razy w tym 20 do innych miast – dodaje dyrektor Nadolny.

To nie koniec dobrych wiadomości, bo kolejna część miasta może liczyć na skrócenie czasu dojazdu do pacjenta.

– To z pewnością skróci czas dojazdu ambulansu nie tylko do pacjentów z Milowic ale również części Pogoni czy Starego Sosnowca. Zyskają również mieszkańcy miast ościennych czyli Katowic, Siemianowic i Czeladzi. Co bardzo ważne to fakt, że nie przenosimy żadnego zespołu, gdyż mamy nowy – cieszy się Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.