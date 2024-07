Przed nami "Kwadrans twarzą w twarz" z Karoliną Jakoweńko

Kolejnym gościem „Kwadransa Twarzą w Twarz” jest Karolina Jakoweńko – osoba, która odkryła żydowską historię Będzina.

Karolina Jakoweńko gościem talk-show

Prezeska Fundacji Brama Cukermana i kierownik Domu Pamięci Żydów Górnośląskich – oddziału Muzeum w Gliwicach. Od 2008 roku pielęgnuje pamięć o żydowskim świecie na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Razem z mężem i wieloma przyjaciółmi uratowała żydowski dom modlitwy w Będzinie. Obecnie Fundacja otwiera nowy rozdział swojej historii, a właściwie „dom bojowników getta” przy ul. Rutki Laskier 24 w Będzinie.

“Kwadrans twarzą w twarz”

“Kwadrans twarzą w twarz” to pierwszy zagłębiowski talk show! Projekt ma na celu przedstawienie sylwetek naszych lokalnych, „kulturalnych” bohaterów – osób, które poprzez swoje projekty i sukcesy pokazują, że Sosnowiec to miasto nietuzinkowych osobowości, utalentowanych ludzi, pozytywnie zakręconych artystów. Urząd Miejski w Sosnowcu zaprasza do subskrybowania kanału programu http://www.youtube.com/@15twt. Wszystkie odcinki będą publikowane właśnie tam, a także na Facebooku Biblioteki oraz – w wersji audio – w popularnych serwisach podcastowych.

Autorki projektu, Alicja Ludwichowska i Klaudia Pluta – która jest równocześnie gospodarzem każdego z odcinków – zaplanowały na początek serię wywiadów z ludźmi ze świata kultury pochodzącymi z Sosnowca. Ich goście, niezależnie od dziedziny, w jakiej się specjalizują, będą osobami, które zdobywają szczyty swoich możliwości, a wręcz przekraczają swe granice, nie boją się wyzwań, są kreatywni, czasem wręcz szaleni w realizowaniu swoich wizji. Łączy ich na pewno jedno – pasja i zaangażowanie w to, co robią.