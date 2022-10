Przed nami impreza charytatywna "Jedziemy dla Iwony"

Już najbliższą niedzielę Power Fit przy ul.Ciasnej 10 zaprasza na charytatywną imprezę „Jedziemy dla Iwony Nowodworskiej”.

Jedziemy dla Iwony Nowodworskiej!

To był pierwszy, wymarzony start Iwony w triathlonie. Przygotowywała się długo, była taka podekscytowana! Nikt nie sądził, że spełnienie marzenia niemal przepłaci życiem. Tego tragicznego wypadku nikt nie mógł przewidzieć. Dziś walczymy, by Iwona do nas wróciła. Iwona aktualnie przebywa w ośrodku rehabilitacji Votum w Krakowie, gdzie pracownicy dokładają wszelkich starań, aby jej pomóc. W tym momencie walczy ze spastycznością czterokończynową. Iwona wymaga stałej opieki oraz kilku godzin rehabilitacji, pracy z neurologopedą i neuropsychologiem każdego dnia

Start w niedzielę od godz.10.00. Wszystkie zebrane środki będą przeznaczone na leczenie i rehabilitację Iwony Nowodworskiej. Wpisowe w maratonie to min. to 50 zł, ale jeżeli macie ochotę wspomóc więcej Iwonę, też jest taka możliwość. W trakcie zawodów Klub zapewnia napoje: woda, izotonic motywację instruktora oraz dobre muzyczne brzmienie. Godzinka jazdy z doświadczonymi instruktorami przy muzyce.Każda pomoc jest na wagę złota.

Instruktorzy:

10:00-12:00 Marcin Lisowski

12:00-14:00 Artur Boratyn

14:00-16:00 Marcin Lisowski

16:00-18:00 Sonia Klich

18:00- 20:00 Marcin Lisowski

Nawet jeżeli nie lubisz rowerów, przyjdź do i pobiegaj na bieżni, każda pomoc się liczy.

Zgłoszenia do maratonu pod numerem 32 266-71-16. Przy zgłoszeniu należu zadeklarować ile chcemy jechać np. w godzinach 10.00-12.00. Zależy nam na tym, aby przez te 10 godz. wszystkie 30 rowerów, były zajęte. Nie przechodź obojętnie obok takiego wydarzenia.

Power Fit ul.Ciasna 10 Sosnowiec, tel 32 266-71-16.