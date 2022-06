Profilaktyka podczas obchodów Dnia Pszczoły

Sosnowieccy dzielnicowi z Komisariatu Policji III zostali zaproszeni na piknik organizowany z okazji Światowego Dnia Pszczoły. Na Górce Środulskiej spotkali się z dziećmi z klas 1-3 szkoły podstawowej, by wykorzystując okazję, porozmawiać z nimi o bezpieczeństwie. Nauka poprzez zabawę jest, jak wiadomo, najbardziej efektywna.

Piknik z okazji Dnia Pszczoły

Światowy Dzień Pszczoły stał się okazją do zorganizowania na Górce Środulskiej festynu dla dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych. W trakcie festynu dzieci poznawały tajemnice świata pszczół, dowiedziały się dlaczego tak ważna jest dbałość o te małe owady, ale także miały okazję porozmawiać z policjantami o bezpieczeństwie. Dzielnicowi z Komisariatu Policji III chętnie przyjmują zaproszenia na tego rodzaju imprezy, bowiem są one doskonałą okazją do przekazywania maluchom wiedzy z zakresu bezpieczeństwa. Bezpieczne zabawy, zasady kontaktów z nieznajomym, wreszcie zasady bezpiecznej podróży - te tematy, oraz wiele innych, była okazja poruszyć podczas spotkania. Kiedy nauka przebiega w formie zabawy zwykle jest najbardziej efektywna. Mali uczestnicy w takich miłych warunkach nie obawiają się zadać żadnego z pytań.

Kolejne spotkania dzielnicowych z dziećmi już niebawem. Podczas trwającego właśnie tygodnia dziecka okazji do takich spotkań nie zabraknie.