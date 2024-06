Prezydent Sosnowca otrzymał wotum zaufania

Raport o stanie gminy za 2023 rok – udzielenie wotum zaufania Prezydentowi Miasta Sosnowca, ocena wieloletniej prognozy finansowej i budżetu miasta za 2023 r. i udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Sosnowca. To najważniejsze punkty ostatnich obrad sesji Rady Miejskiej.

Radni zapoznali się z raportem o stanie gminy za 2023 rok, a następnie w wyniku głosowania udzielili wotum zaufania Prezydentowi Miasta, Arkadiuszowi Chęcińskiemu. Za głosowało 18 osób, 2 była przeciw, 3 wstrzymały się od głosu.

Następnym ważnym punktem było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sosnowca za rok 2023. W wyniku głosowania 18 radnych wyraziło swoje poparcie dla przygotowanego przez władze miasta dokumentu przy 5 głosach wstrzymujących się.

Najważniejszym punktem sesji było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Sosnowca absolutorium za 2023 rok. 17 radnych zagłosowało za udzieleniem absolutorium prezydentowi, 1 była przeciw, 5 wstrzymały się od głosu.

– Dziękuję radnym za wotum zaufania i udzielenie absolutorium. Dziękuję za współpracę dla dobra naszego miasta. Słowa uznania należą się wszystkim pracownikom urzędu, jednostek podległych i spółek, bez których działania na rzecz rozwoju naszego miasta nie byłyby możliwe. Mimo wielu trudności, m.in.: wojny za wschodnią granicą, która ma swoje odbicie w wielu gałęziach gospodarki idziemy naprzód realizując to, co obiecaliśmy mieszkańcom. Wszystkie nasze działania, w każdym obszarze mają na celu jedno – nasze wspólne dobro i to, aby w naszym Sosnowcu żyło nam się jak najlepiej. To co robimy to nie tylko tu i teraz, to także przyszłość nasza i następnych pokoleń – mówił podczas obrad Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.