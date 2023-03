Prezydent Sosnowca broni Jakuba Chełstowskiego. Czy marszałek zostanie odwołany?

Byli partyjni koledzy marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego złożyli wniosek o odwołanie go ze stanowiska. Po stronie marszałka stanęli prezydenci największych śląskich miast i samorządowcy z Ruchu Tak dla Polski, w tym prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. Co ciekawe, gdy Chełstowski jeszcze należał do PiS, znajdował się w ogniu krytyki tych osób, które go dziś bronią.

Koniec partyjnej przyjaźni

Prezydenci największych miast w regionie oraz śląscy samorządowcy stanęli murem za marszałkiem Jakubem Chełstowskim. Jeszcze do niedawna marszałek należał do Prawa i Sprawiedliwości – teraz o jego odwołanie ze stanowiska wniosek złożyli byli partyjni koledzy Chełstowskiego. Jednym z ich argumentów jest to, że marszałek nie ma już mandatu na sprawowanie władzy, gdyż otrzymał władzę dzięki głosom mieszkańców. Reakcja prezydentów śląskich miast, a także samorządowców z Ruchu Tak dla Polski była natychmiastowa, mimo że jeszcze pół roku temu głośno krytykowali marszałka.

Murem za marszałkiem

Po stronie marszałka opowiedzieli się prezydenci największych śląskich miast: Katowic, Tychów i Sosnowca. Zdaniem samorządowców, do złożenia wniosku o odwołanie marszałka miał się przyczynić wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Prezydent Tychów Andrzej Dziuba zachęca wojewodę do podjęcia wspólnej dyskusji na temat problemów województwa.

- Jak wiemy, za wnioskiem o odwołanie marszałka stoi wojewoda śląski. Mamy propozycję, zamiast toczyć polityczne boje zapraszamy wojewodę do wspólnego stołu z marszałkiem województwa, przewodniczącym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i weźmy się za problemy, które gnębią nasz region.

Do podjęcia współpracy zachęca także Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

- Jest wiele pól do współpracy: komunikacja, ochrona zdrowia, zaopatrzenie w wodę. Jesteśmy coraz bliżej osiągnięcia porozumienia w sprawie wspólnego biletu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby współpracę rozszerzyć, dlatego zachęcam Jarosława Wieczorka, wojewodę śląskiego do poszerzenia współpracy.

W obronie marszałka stoi także Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, który wskazuje, że PiS-owi zależy na niszczeniu samorządów.

- To kolejny pokaz, że partia rządząca niszczy samorządy, chce zabrać im kolejne uprawnienia. Prawo i Sprawiedliwość chce kontrolować marszałka z wydawania środków funduszy europejskich. Czy może być większe kuriozum? Partia, która zablokowała kilka miliardów euro zewnętrznych funduszy dla naszego województwa chce kontroli? Czy można wymyślić większą głupotę? Stoimy przy marszałku jako samorządowcy i stać będziemy. To historyczny moment bo wśród nas są samorządowcy różnych opcji.

Wśród samorządowców broniących marszałka są także m.in. prezydent Katowic Marcin Krupa oraz były wiceprezydent Rudy Śląskiej, Krzysztof Mejer.