Premierowy pokaz odcinka serialu Diabeł Łańcucki oraz spotkanie z twórcami

25 lutego 2021 o godz. 18.00 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11 w Sosnowcu) odbędzie się premierowy pokaz pierwszego odcinka serialu pt. Diabeł Łańcucki oraz spotkanie z twórcami. Serial powstał na podstawie książki Jacka Komudy.

W spotkaniu, które odbędzie się po pokazie premierowego odcinka, udział wezmą Jacek Komuda, który jest także współautorem scenariusza, reżyser Maciej Jurewicz oraz Piotr Zawadzki, odtwórca głównej serialowej roli, który ponadto poprowadzi spotkanie. Aby uczestniczyć w pokazie oraz spotkaniu wymagane jest wcześniejsze potwierdzenie obecności na podstawie otrzymanego zaproszenia lub okazanie przy wejściu bezpłatnej wejściówki.

Informacje o serialu i twórcach

JACEK KOMUDA

Zawodowy pisarz i historyk. Specjalizuje się w dziejach Rzeczypospolitej szlacheckiej. Autor siedemnastu książek: dziewięciu powieści historycznych, marynistycznych i siedmiu zbiorów opowiadań, których akcja rozgrywa się w XVII w., na morzach i oceanach oraz w XV-wiecznej Francji, a także zbioru esejów na temat kultury sarmackiej i najsłynniejszych postaci tamtych czasów. Jego dzieła, bez przerwy wznawiane, sprzedały się w łącznym nakładzie pół miliona egzemplarzy i cieszą się ogromną popularnością wśród polskich czytelników. Do najsłynniejszych powieści autora należy czterotomowy cykl Samozwaniec, który opowiada o wyprawie Polaków na Moskwę na początku XVII w., oraz Diabeł Łańcucki, nominowany do Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego. Najnowszym jego dziełem jest powieść Zawisza (napisana wspólnie z Maciejem Jurewiczem) opowiadająca o losach legendarnego rycerza polskiego - Zawiszy Czarnego.

MACIEJ JUREWICZ

Reżyser oraz scenarzysta. Ma ponad 15-letnie doświadczenie przy tworzeniu gier komputerowych, w tym takich przebojów jak: Wiedźmin (The Witcher), Painkiller HD, Dead Island: Riptide, Earth 2160 i wielu innych. Jako scenarzysta filmowy jest współautorem Zawiszy Czarnego. Jako filmowiec zajmuje się reżyserią i scenopisarstwem (filmów dokumentalnych, teledysków i form fabularnych). W jego dorobku znajdują się filmy m.in: Dłonie (2008, scenariusz, reżyseria, producent), Zły (2008, scenariusz, reżyser II), Ostatni akord (2020, współpraca reżyserska) i inne. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych Tranzyt w Poznaniu, Międzynarodowym Festiwalu BARBAKAN w Bańskiej Bystrzycy. Nagrody dla filmów: European Short Film Festival w Berlinie (Best Horror/Science - Fiction Short), Action On Film International Film Festival w Las Vegas - Nagroda Główna, Arte Non Stop Festival w Buenos Aires, European Cinematography Awards w Amsterdamie – Best Short Film.

PIOTR ZAWADZKI

Aktor, reżyser, fotografik, kulturoznawca. Pracował w licznych teatrach: Teatr Rozrywki w Chorzowie (1990-1992), Teatrze Nowym w Zabrzu (1992-1994), Tesinskim Divadle – scena polska w Czeskim Cieszynie (1993-1996). Od roku 1996 jest aktorem Teatru Zagłębia w Sosnowcu.

Gościnnie wystąpił m.in. w Mistrzu i Małgorzacie (reż. Andrzej Maria Marczewski, Teatr Nowy w Łodzi), Ciemno, jasno, cień (reż. Andrzej Dopierała, Teatr bez sceny). Wystąpił w kilkudziesięciu spektaklach teatralnych m.in. w Weselu Stanisława Wyspiańskiego (reż. Bogdan Ciosek), Dekameronie Boccaccia (reż. Janusz Klimsza), Ślubie Witolda Gombrowicza (reż, Jacek Bunsch).

Ma w dorobku kilkanaście ról filmowych i serialowych m.in. w Pitbullu Władysława Pasikowskiego oraz Botoksie Patryka Vegi. W roku 2019 otrzymał brązowy medal Gloria Artis – Zasłużony dla kultury polskiej nadawany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

DIABEŁ ŁAŃCUCKI – serial

Większość bohaterów Diabła Łańcuckiego to postacie autentyczne, prawdziwi awanturnicy Rzeczpospolitej początków XVII wieku. W postać tytułowego antagonisty – Stanisława Stadnickiego zwanego Diabłem wciela się Piotr Zawadzki. Występuje przeciw niemu tajemniczy mściciel – Gedeon (Radosław Pazura). By uporać się z nim, Diabeł wynajmuje znanego rębajłę i swawolnika – Jacka Dydyńskiego (Mateusz Banasiuk). Los zetknie go z młodą, zbuntowaną szlachcianką – Konstancją Dwernicką (Emilia Sulej), której rodzinną ziemię pragnie zagrabić Diabeł.

Diabeł Łańcucki to widowiskowa, pełna intryg, pościgów i pojedynków historia, która przywodzi na myśl znane obrazy spod znaku „płaszcza i szpady’, westerny czy wręcz kino samurajskie – mówi Maciej Jurewicz – reżyser serialu. Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom publiczności, zna podobne produkcje amerykańskie lub brytyjskie, spragniona jest jednak rodzimej opowieści. I taką historię otrzymuje – bogatą w staropolskie smaki, doprawioną szczyptą magii i niezwykłości.

Dzięki atrakcyjnej formule Diabeł Łańcucki umożliwia przybliżenie szerokiej publiczności barwnej polskiej historii, unikatowej kultury szlacheckiej z okresu pierwszej Rzeczpospolitej.

Tytuł: DIABEŁ ŁAŃCUCKI

Scenariusz: Jacek Komuda & Maciej Jurewicz, na motywach: Diabeł Łańcucki Jacka Komudy

Reżyseria: Maciej Jurewicz

Produkcja: FUNDACJA UŁANI KRÓLA JANA

Zdjęcia: Oskar Kozłowski, Zdzisław Najda

Montaż: Mira

Muzyka i wykonanie: Marek Kuczyński

Scenografia: Marcin Lutomski & Kamil Rusinek

Kostiumy: Małgorzata Krasna-Korycińska

Choreografia sekwencji szermierki: Tomasz Abramski

Choreografia ewolucji kaskaderskich: Kacper Borowski

Charakteryzacja: Sylwia Ostrowska

Fotosy: Urszula Nawrot

Obsada: Radosław Pazura, Piotr Zawadzki, Mateusz Banasiuk, Emilia Sulej, Antoni Sałaj, Michał Białecki, Urszula Nawrot, Wojciech Konikiewicz, Piotr Warszawski, Marek Richter i inni.

Gatunek: serial fabularny, przygodowy

Długość odcinków: 45-55 min

Wstęp na spotkanie możliwy będzie tylko z bezpłatną wejściówką (do odbioru w Informatorium Zagłębiowskiej Mediateki – poziom I, w godz. otwarcia placówki). Jedna osoba może pobrać maksymalnie 2 wejściówki. Dopuszczalne są rezerwacje telefoniczne wejściówek (nr tel. 574 480 779). Osobne wejściówki przysługują osobom posiadającym paszport „covidowy”.

Uczestnicy wydarzeń kulturalnych w Zagłębiowskiej Mediatece zobligowani są do: