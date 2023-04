Policjanci z uczniami IX LO w Sosnowcu rozmawiali o przemocy

W ubiegłą środę w IX Liceum Ogólnokształcącym w Sosnowcu odbyły się prelekcje dla uczniów, podczas którego policjanci poruszyli temat przemocy, odpowiedzialności karnej nieletnich oraz sposoby reakcji na akty przemocy wśród młodzieży. Spotkanie prowadzili dzielnicowi z Komisariatu III.

Zwiększanie świadomości wśród młodzieży

Spotkania z młodzieżą to jeden ze stałych elementów służby dzielnicowego. To właśnie oni jako pierwsi dowiadują się o różnego rodzaju zachowaniach ryzykownych czy niewłaściwych, jakie zdarzają się uczniom szkół. Wówczas, by szybko reagować na problem, próbują dotrzeć do jego źródła i zaradzić mu jak najszybciej.

Wiedząc o negatywnym zjawisku, starają się zwiększać świadomość pozostałych uczniów szkół, tym samym działając profilaktycznie. Tym razem policjanci pochylili się nad problematyką przemocy i aktów agresji wśród młodzieży. Podczas prelekcji uczniowie dowiedzieli się, czym charakteryzuje się przemoc wobec rówieśników, a także jak reagować w przypadku doświadczenia tego typu zachowania. Mundurowi przybliżyli młodzieży również zasady odpowiedzialności karnej, a także opowiedzieli o rodzajach popełnianych przestępstw. Dzięki temu uczestnicy mogli dowiedzieć się, że niektóre zachowania mogą mieć dla nich poważne skutki.

Kolejne spotkania nastąpią już wkrótce.