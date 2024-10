Policjanci z całego województwa pobiegli dla Piotra Habryki!

W sobotę, w Parku Kuronia w Sosnowcu, w ramach Parkrun Sosnowiec, policjanci z całego województwa wspólnie z przyjaciółmi i znajomymi byłego mundurowego Piotra Habryki pobiegli, by wesprzeć go w walce o powrót do zdrowia. W trakcie wydarzenia każdy mógł wesprzeć kosztowne leczenie Piotrka, a cały dochód z imprezy zasilił konto Fundacji Rób Dobro, na którym zbierane są środki na jego rehabilitację.

Były policjant z Sosnowca walczy o powrót do zdrowia

W sobotę, na starcie 5-kilometrowego biegu w ramach Parkrun, w sosnowieckim Parku im. Kuronia pojawili się nie tylko koledzy Piotra z pracy, jego rodzina i znajomi, ale także cała rzesza osób, które z nim pracowały lub go znają.

Piotr Habryka to były policjant Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, który w lutym 2019 roku uległ bardzo poważnemu wypadkowi drogowemu – został potrącony na przejściu dla pieszych. Doznał rozległego urazu głowy. Nie poddał się i wyszedł zwycięsko z batalii o życie. W dalszym ciągu toczy się jego walka o powrót do zdrowia. Obecnie Piotr poddawany jest intensywnej, kompleksowej, ale jednocześnie bardzo kosztownej rehabilitacji. Sosnowieccy policjanci postanowili pomóc koledze w szybkim powrocie do zdrowia. Włączyli się w organizację biegu, podczas którego Fundacja Rób Dobro zbierano środki na rehabilitację byłego mundurowego.