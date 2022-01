Policja poszukuje zaginionego Jarosława Dębiec

Zespół Poszukiwań Wydziału Kryminalnego KMP Sosnowiec prowadzi czynności poszukiwawcze za zgłoszoną jako osoba zaginiona w dniu 21 stycznia 2022 roku 46-letnim Jarosławem Dębiec.

Poszukiwania Jarosława Dębiec

W dniu 15 stycznia 2022 roku około godziny 15:00 Jarosław Dębiec wyjechał busem (bliższych danych przewoźnika brak - prywatny przejazd) do Holandii, gdzie miał zatrzymać się u swojego znajomego pod adresem 1628XC Hoorn Renoirhof 72, Holandia. Wyjazd został mu zaproponowany przez tego samego znajomego w rozmowie telefonicznej w dniu 13.01.2022 roku. W dniu 17.01.2022 roku około godziny 12:00 konkubina zaginionego miała z nim kontakt poprzez video-rozmowę za pośrednictwem aplikacji Messenger (poprzez konto znajomego, na którego zaproszenie wyjechał). Podczas rozmowy kobieta widziała obu ww. mężczyzn. Zaginiony potwierdził, że dojechał pod wymieniony adres w Holandii. Przebywa u kolegi. Oświadczył, że chce jednak wracać do Polski, ale nie ma pieniędzy i pojedzie na tzw. gapę.

W dniu 18.01.2022 roku znajomy, u którego przebywał Jarosław Dębiec, za pośrednictwem komunikatora Messenger, poinformował jego konkubinę, że około godziny 10:00 zaginiony wyszedł z jego mieszkania oświadczając, że idzie do sklepu, po czym już nie wrócił. Zaginiony zabrał ze sobą plecak. Od tamtej pory brak z nim jakiegokolwiek kontaktu. Telefon nie jest aktywny. Zaginiony nie posiada ładowarki do telefonu, telefon nie ma tylnej pokrywy, bateria przymocowana była do obudowy taśmą klejąca.

Rysopis zaginionego mężczyzny:

wiek z wyglądu: 45 lat,

wzrost : 180 cm, średniej budowy ciała,

włosy krótkie koloru ciemnego, falowane,

oczy koloru brązowego,

nos prostolinijny, szeroki,

uszy przylegające, normalne,

uzębienie niepełne, brak przednich górnych zębów, dolne uzębienie pełne

Znaki szczególne:

ciało pokryte tatuażami: na wysokości łopatki tatuaż w kształcie skrzydeł anioła, pod skrzydłami napis "IZABELA", na lewym obojczyku napis "IZA NA ZAWSZE", na prawej ręce od nadgarstka do łokcia napis "SYLWIA", na prawym ramieniu tatuaż przedstawiający twarz diabła, na lewym ramieniu tatuaż przedstawiający "straszną lalkę", na podbrzuszu na poziomy napis "MARTA".



Posiadane przedmioty: plecak koloru niebieskiego z napisem "Puma", gotówka 60 złotych, telefon bez dostępu do internetu, dowód osobisty

Ubiór: spodnie jeansowe koloru jasny niebieski z przecięciami na wysokości kolan, kurtka koloru czarnego, bluza granatowo-pomarańczowa z kapturem z napisem ‘Everlast”.

Wszystkie osoby posiadające w tej sprawie jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt z Zespołem Poszukiwań Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu pod numerem telefonu 47 8521 307 lub 47 8521 315, Dyżurnym Komendy pod numerem 47 8521 255 lub 47 8521 200, lub osobisty kontakt z najbliższą jednostką Policji.