Policja poszukuje zaginionego 49-letniego Arkadiusza Waluga!

Wydział Kryminalny KMP Sosnowiec, informuje, że w dniu 02.02.2023 roku przyjęto zawiadomienie o zaginięciu 49-letniego Arkadiusza Waluga.

Rysopis

wiek z wyglądu 50 lat, wzrost około 170 cm, sylwetka krępa, włosy krótkie koloru siwego, oczy koloru piwnego, nos prosty, uszy przylegające

Stwierdzony ubiór w momencie zaginięcia: brak danych

brak danych Cechy charakterystyczne: / znaki szczególne: ślad na plecach po operacji kręgosłupa na wysokości odcinka lędźwiowego

ślad na plecach po operacji kręgosłupa na wysokości odcinka lędźwiowego Przedmioty posiadane w chwili zaginięcia: dowód osobisty

Arkadiusz Waluga w dniu 15.08.2022 roku opuścił miejsce zamieszkania i do dnia dzisiejszego nie nawiązał kontaktu z rodzina, nie powrócił również do miejsca zamieszkania. Ustalono, że w dniu 28.08.2022 roku zaginiony przekroczył przejście graniczne Medyka - Szeginie, posługiwał się wówczas dowodem osobistym. Zaginiony jest osobą zdolną do samodzielnej egzystencji, nie przyjmuje żadnych lekarstw.

Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o zaginionym, proszone są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym pod numerem 47 8521 304 lub 47 8521 315, Oficerem Dyżurnym jednostki pod numerem 47 8521 255 lub 47 8521 200 lub osobisty kontakt z najbliższą jednostką Policji.