Podwórkowy MopsikoBus na trasie. 22 lipca kolejny kurs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu po raz kolejny organizuje wakacyjne atrakcje dla dzieci, w tym animacje, zajęcia sportowe i warsztaty edukacyjne. W lipcu i sierpniu MopsikoBus dotrze do siedmiu miejsc na terenie miasta.

Wspólne zabawy, konkursy z nagrodami, warsztaty edukacyjne, poczęstunek, a wszystko to na świeżym powietrzu.

– Zapraszamy dzieci i rodziców, to także doskonała okazja do rodzinnej integracji. Do realizacji tegorocznej edycji festynów zaprosiliśmy m.in.: straż pożarną, policję, a to oznacza, że będziemy także edukować najmłodszych jak bezpiecznie spędzać wakacje. Jest z nami Teatr Zagłębia, zagra Sosnowiecka Orkiestra Dęta, odwiedzi nas piłkarskie Zagłębie. Dodatkową atrakcją będzie zabytkowy autobus, dostępny również do zwiedzania – wylicza Monika Holewa, pełnomocniczka prezydenta ds. Funduszy Zewnętrznych i Polityki Społecznej.