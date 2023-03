Podwójnie zwycięskie Zagłębie Sosnowiec krok od półfinału!

Kapitalny początek fazy play-off w wykonaniu koszykarek MB Zagłębie. Sosnowiczanki odniosły dwa wyjazdowe zwycięstw z Enea AZS Politechnika Poznań i od strefy medalowej dzieli je już tylko jedna wygrana!

Oba mecze były niezwykle wyrównane. Nasz zespół w pierwszym meczu pod koniec trzeciej kwarty prowadził 55:53. Kolejne osiem punktów z rzędu przy zerowym dorobku zdobyły poznanianki i wydawało się, że wypracowały sobie bezpieczną przewagę. Nasz zespół szybko zerwał się jednak do odrabiania strat i czwarta kwarta to prawdziwa walka kosz za kosz. Na 19 sekund przed końcową syreną i trafieniu Sug Sutton Enea AZS przegrywał „tylko” 72:73. W kolejnych akcjach faulowana była Jessica January, która w ostatnich sekundach wykorzystała oba rzuty wolne i przypieczętowała wygraną. Bliska triple-double była Jessica January, która zapisała w swoich statystykach 25 punktów, 19 zbiórek oraz 7 asyst. Miroslava Mistinova rzuciła 20 punktów, a Batabe Zempare dodała 16 punktów i zebrała 8 piłek.

W drugim meczu January zapisała na koncie triple-double po raz kolejny pokazując, że w decydujących momentach jest prawdziwą liderką zespołu. Początek meczu należał do miejscowych, które wypracowały sobie kilku punktową przewagę, ale Zagłębie szybko wróciło do gry. W drugiej kwarcie górą był nasz zespół, który do przerwy prowadził jednym punktem. Co warte podkreślenia wszystkie zawodniczki wyjściowego składu grały równo. Mniej punktów niż zwykle rzuciła Batabe Zempare, ale na „deskach” ponownie błyszczała. Po trzeciej kwarcie był remis i o wszystkim decydowały ostatnie minuty. W połowie ostatniej kwarty Enea prowadziła 60:55, ale „trójka” January oraz rzut Urbaniak sprawiły, że ponownie był remis (po 60), a po rzucie za trzy punkty Wnorowskiej Zagłębie wyszło na prowadzenie 63:60. Poznanianki doskoczyły na po 63, ale wówczas nasz zespół zadał decydujące ciosy. Najpierw dwa „oczka” dorzuciła Urbaniak, a chwilę potem Mistinova trafiła za trzy punkty i po tym zagraniu miejscowe już się nie podniosły.

Rywalizacja przenosi się do Sosnowca

Kolejny mecz już w sobotę 18 marca o godz. 15.00 w hali przy ul. Żeromskiego. – To dla nas historyczna hala, miejsce, z którym jesteśmy niesamowicie zżyci. Chcemy dokończyć ten historyczny sezon w tej hali i mam nadzieję, że wywalczymy w niej półfinał, a więc dokonamy historycznego osiągnięcia w dziejach klubu. Na razie nie wybiegamy w przyszłość, liczy się tylko wygrana w najbliższym meczu z drużyną z Poznania – podkreśla Marek Lesiak, prezes MB Zagłębie.

Do historycznego awansu do strefy medalowej Zagłębiu potrzeba jednej wygranej!