Podsumowanie weekendu majowego w Kolejach Śląskich

Najpopularniejszymi kierunkami wybieranymi przez pasażerów Kolei Śląskich w czasie ostatniego długiego weekendu były Częstochowa – Gliwice, Katowice – Zwardoń i Katowice – Wisła.

Od środy 1 maja do niedzieli 5 maja z relacji Częstochowa – Gliwice skorzystało ponad 30 tys. osób, a kierunek z Katowic do Zwardonia wybrało prawie 28 tys. pasażerów.

Do Wisły ze stolicy województwa podróżowało ponad 14 tys. osób.

W sumie w czasie majówki na tory województwa śląskiego wyjechało 51 sztuk pojazdów Kolei Śląskich (wliczając w to specjalny pociąg „20 lat Polski w UE”). Rezerwa taborowa Spółki była na bardzo wysokim poziomie. Mieliśmy w dyspozycji dużo więcej pojazdów, ale przepustowość torów do Wisły i Zwardonia nie pozwalała na uruchomienie

kolejnych pociągów. Spółka w pełni wykorzystała przepustowość na tym kierunku i na kierunku do Zwardonia – podkreśla Patryk Świrski, prezes Kolei Śląskich.

Bisy, czyli dodatkowe pociągi na torach

W długi weekend regionalny przewoźnik uruchomił dodatkową parę pociągów z Katowic do Wisły i z Rybnika do Wisły. Pociągi te kursują już od 27 kwietnia w dni wolne od pracy i będą kursować do 1 września. Ograniczenie liczby pociągów dodatkowych wynika z ruchu jednotorowego dwukierunkowego na odcinku od Kobióra do Czechowic- Dziedzic. Dodatkowo, w związku z dużym zainteresowaniem pasażerów pociągiem 94607 (z Katowic 9:58) uruchomiono specjalny pociąg bisowy kursujący w dniach 1, 3 i 5 maja, który zabierał tych pasażerów, którzy ze względu na dużą frekwencję nie mogli skorzystać z pierwszego pociągu nr 94607. Dodatkowy skład został również uruchomiony z Wisły do Katowic po godzinie 16.

Rekordowy czwartek 2 maja

Nie pierwszy raz regionalny przewoźnik reaguje na potrzeby pasażerów w okresie majówki. W 2023 roku Koleje Śląskie uruchamiały bisowe pociągi uzupełniające z Katowic do Wisły w liczbie dwóch par, co wynikało z bardzo dużego zainteresowania pasażerów podróżami do Wisły. W tym roku poza wcześniej podanymi pociągami dodatkowymi uruchomiono pociąg bisowy w formule ad hoc, czyli wynikającej z bieżącej potrzeby przewiezienia dużo większej liczby pasażerów.

Łącznie każdego majowego dnia świątecznego uruchomiono trzy dodatkowe pary połączeń oraz dwie dodatkowe pary w dniach 27, 28 kwietnia, a także 2 i 4 maja. Rekordowy w Kolejach Śląskich był czwartek 2 maja – tego dnia z usług regionalnego przewoźnika skorzystało ponad 65 tys. osób.

