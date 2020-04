Pierwszy w województwie śląskim punkt pobrań COVID-19 typu "drive-thru" działa w Sosnowcu!

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Laboratorium Genetyczne Gyncentrum, akredytowane przez Ministerstwo Zdrowia do wykonywania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2, uruchamia w Sosnowcu punkt pobrań drive-thru dla osób prywatnych. Koszt badania to 500 zł.

Specjalna strefa diagnostyczna COVID-19 drive thru powstaje na terenie Sosnowieckiego Parku Naukowo – Technologicznego. Osobom z podejrzeniem zakażenia koronawirusem, nie wykazującym objawów choroby, będą pobierane próbki do badań bez konieczności wysiadania z samochodu. Wymaz z nosogardzieli pobierany będzie przez przeszkolony personel medyczny przy zachowaniu wszelkich procedur epidemiologicznych. Następnie próbka trafi do pracowni wirusologii Laboratorium Genetycznego Gyncentrum i zostanie poddana testom molekularnym RT-PCR na koronawirusa. Aby skorzystać z tej formy badania Pacjenci muszą w pierwszej kolejności wypełnić formularz on line na stronie internetowej Gyncentrum i zgłosić się na pobranie wymazu w wyznaczonym przez konsultanta terminie. Wyniki badań przesyłane będą drogą mailową.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie i apele Pacjentów o możliwość przebadania się w kierunku COVID -19 postanowiliśmy uruchomić punkt pobrań drive thru. Osoby, które podejrzewają, że mogły mieć kontakt z osobami zakażonymi i nie mają objawów chorobowych mogą się do nas zgłosić. Diagnozując nosicieli koronawirusa, którzy przebywają w przestrzeni publicznej i nieświadomie zarażają innych, możemy ograniczyć niekontrolowane rozprzestrzenianie się epidemii w naszym regionie – podkreśla dr n.med. Anna Bednarska – Czerwińska, dyrektor ds. medycznych Gyncentrum.

Laboratorium Gyncentrum to jedno za najnowocześniejszych laboratoriów genetycznych w regionie

Dysponuje specjalistyczną wiedzą, wykwalifikowanymi diagnostami laboratoryjnymi oraz nowoczesnym sprzętem, dzięki któremu aktywnie włącza się w diagnostykę infekcji wirusem SARS-CoV-2. Jako laboratorium akredytowane przez Ministerstwo Zdrowia do wykonywana testów genetycznych na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 wykonuje testy na zlecenie stacji sanitarno – epidemiologicznych i szpitali.

Pacjenci poddani kwarantannie domowej, nadzorowi epidemiologicznemu oraz manifestujący objawy zakażeniem koronawirusem (wysoka gorączka, kaszel, duszności) powinni w pierwszej kolejności skontaktować się z najbliższą stacją sanitarno – epidemiologiczną i postępować zgodnie z jej rekomendacjami.