PCK dzięki wsparciu Amazon tworzy miejsca tymczasowego pobytu  dla zakażonych COVID-19

Pandemia koronawirusa w Polsce i na świecie spowodowała rosnące zapotrzebowanie na środki medyczne oraz niezbędne produkty ochronne, takie jak maseczki czy płyny do dezynfekcji. Obecnie coraz częściej mówi się również o budowie miejsc tymczasowego pobytu dla osób zakażonych COVID-19.

PCK dostarcza żywność najbardziej potrzebującym oraz odwiedza swoich podopiecznych, pomagając im w zakupach i codziennych czynnościach. Jak najszybsze udzielenie wsparcia osobom chorym oraz pracownikom personelu medycznego umożliwia skuteczniejszą walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Głównym partnerem PCK w walce z koronawirusem jest Amazon, który przekazał ponad 1,5 miliona złotych dla PCK na zakup środków ochronnych i tworzenie tymczasowych miejsc pobytu dla osób zakażonych COVID-19.

W ramach wsparcia otrzymanego od Amazon udało nam się zakupić 112 000 maseczek ochronnych, 4 600 przyłbic, 50 000 rękawiczek i prawie 4 000 litrów płynu do dezynfekcji. Wsparcie trafiło do województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego i łódzkiego. Oddziały PCK przekazały środki ochronne do szpitali, DPS-ów i innych instytucji, z którymi współpracują. Ponadto, dzięki środkom otrzymanym od Amazon, PCK mogło uzupełnić zapasy i zakupić sprzęt do budowy tymczasowych miejsc pobytu – mówi Małgorzata Szukała, kierownik Działu Promocji i Pozyskiwania Dochodów w Biurze Zarządu Głównego PCK.