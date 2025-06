Oszustwa metodą na BLIK – policjanci ostrzegają!

Policjanci apelują – zanim przekażemy komukolwiek kod BLIK, upewnijmy się, że za prośbą o pomoc finansową nie kryje się próba oszustwa! Pamiętajmy, że transakcji dokonanych za pomocą tego kodu nie można już cofnąć!

Nie dajcie się oszukać!

Oszustwo metodą na BLIK polega na włamaniu się i przejęciu konta na portalu społecznościowym oraz proszeniu za pomocą komunikatora znajomych właściciela konta o udostępnienie kodu BLIK. Osoba, logując się do swojego banku, musi wygenerować w aplikacji kod do płatności telefonem, a następnie przesłać go „znajomemu”. Niestety w przeciwieństwie do płatności przelewem, transakcji dokonanych za pomocą tego kodu nie można już cofnąć, gdyż przestępca od razu wpisuje podany kod BLIK w bankomacie i wypłaca z niego pieniądze. Co prawda, właściciel konta musi potwierdzić transakcję, ale robi to, będąc przekonanym, że pomaga swojemu znajomemu, który znalazł się w potrzebie.

Aby nie paść ofiarą takiego oszustwa:

Ważne, aby dobrze zabezpieczyć dostęp do konta na portalu społecznościowym, wykorzystując w tym celu dwuskładnikowe uwierzytelnienie logowania.

Pamiętaj również o wylogowaniu się z konta po zakończeniu użytkowania!

Nie działaj pochopnie. Nie podawaj wygenerowanego kodu BLIK bez potwierdzenia, upewnij się i zadzwoń czy to faktycznie nasz znajomy prosi o pieniądze.

Dokładnie sprawdzaj dane transakcji przed jej zatwierdzeniem w aplikacji bankowości mobilnej, np. gdzie nasze pieniądze będą wypłacone.

Policjanci apelują także o zachowanie ostrożności w sieci!