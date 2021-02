Oszronione szyby, samochód pokryty śniegiem. Co za to grozi?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Okres zimowy to czas, kiedy na ulicach codziennie można spotkać samochody, które całe pokryte są śniegiem lub mają oszronione szyby. Kierujący takimi pojazdami z pełną świadomością decydują się na jazdę, bez dostatecznej widoczności i kontroli nad tym, co dzieje się na drodze. Takie praktyki prowadzić mogą niestety do poważnych w skutkach zdarzeń.

Zimą, najczęściej rano, można na drogach spotkać samochody, których wygląd u innych uczestników ruchu drogowego może wzbudzać poważne obawy. Problemem nie jest ich stan techniczny, lecz zalegający na nadwoziu i szybach śnieg oraz lód. Zdarza się, że zaszronione są wszystkie szyby, a przednia jest odśnieżona tylko w części, dzięki której kierujący cokolwiek widzi przed sobą. Cokolwiek, bo jego pole widzenia jest praktycznie zerowe.

Taka sytuacja plus złe warunki atmosferyczne może mieć tragiczne skutki. Kierowca takiego pojazdu nie ma możliwości zobaczyć pieszego, nawet w pełnym świetle, nie widzi też dobrze innych pojazdów. Porusza się na wyczucie zagrażając wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Często też podczas jazdy z takiego samochodu odpadają kawałki lodu czy śniegu, upadając potem na jadące za nim pojazdy, powodując uszkodzenia szyb lub zmuszając kierujących do gwałtownego hamowania.

Spadający z pojazdów lód to też częsty problem pojawiający się poza miastem

Zdarzają się przypadki, gdy z naczepy jadącego tira spadają duże kawałki lodu. Przy większych prędkościach mogą być one śmiertelnym zagrożeniem.

W każdej z powyższych sytuacji kierujący świadomie naraża na niebezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego.

Policjanci przypominają, że zgodnie z prawem o ruchu drogowym pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu. Nie może naruszać też porządku ruchu na drodze i narażać kogokolwiek na szkodę. Używanie pojazdu w ruchu ma również zapewniać dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania i sygnalizacji.

Jakie konsekwencje grożą kierowcy, który nie stosuje się do powyższych przepisów?

Z całą pewnością, jeśli patrol policji zauważy taki pojazd zagrażający innym uczestnikom ruchu, to zostanie on zatrzymany. Kierujący musi się w tej sytuacji liczyć z mandatem w wysokości od 20 do 500 złotych.

Pamiętajmy więc, aby przed wyjazdem swoim samochodem zadbać o bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu. Czasem wystarczy poświęcić tylko kilka minut by właściwie przygotować auto do podróży i zapewnić sobie tym samym komfort oraz bezpieczeństwo jazdy, a nawet uniknąć tragedii na drodze.