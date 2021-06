Od 14 czerwca wahadło na Ostrogórskiej

Rozpoczyna się kolejny etap przebudowy ulicy Ostrogórskiej na odcinku od nowego ronda u zbiegu z ul. Jagiellońską do ronda Zagłębia Dąbrowskiego. Dotychczas prace prowadzone były bez poważnych zmian dla kierowców, teraz przyszedł czas na prace kanalizacyjne, a to oznacza większe utrudnienia.

Wykonawca od dziś, 14 czerwca zajmie się przebudową kanalizacji, która jest w drodze, to oznacza konieczność wprowadzenia ruchu wahadłowego na odcinku ok. 130 metrów za skrzyżowaniem z ul. Zegadłowicza do wjazdu prowadzącego do osiedla Cynamonowy Dom. Organizacja ruchu z sygnalizacją świetlną będzie obowiązywała przez dwa tygodnie.

Kierowcy powinni być ostrożni

To trzeci, ostatni etap przebudowy mającej ponad 1,6 km długości ulicy Ostrogórskiej, który jest prowadzony na odcinku od nowego ronda (ul. Jagiellońska) do ronda Zagłębia Dąbrowskiego. Oprócz nowej jezdni zostaną wybudowane chodniki, droga rowerowa, doświetlone przejścia dla pieszych. Na przejściu dla pieszych obok przedszkola na skrzyżowaniu ul Ostrogórskiej i Zegadłowicza zostanie zainstalowana sygnalizacja świetlna. Prace obejmują również budowę nowej sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, energetycznej i pozostałej infrastruktury.

Wcześniejsze etapy przebudowy tej ulicy obejmowały wykonanie ronda u zbiegu ul. Ostrogórskiej i Jagiellońskiej wraz z całą infrastrukturą oraz fragment ulicy do granicy z Mysłowicami.

Prace powinny zakończyć się z końcem września.