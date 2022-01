Nowe przepisy i taryfikator mandatów od stycznia 2022. Co się zmieniło? / fot. Pixabay

Od 1 stycznia 2022 roku funkcjonuje nowy taryfikator mandatów, który podniósł wysokość grzywien za najbardziej niebezpiecznie i nieodpowiedzialne wykroczenia na drodze. Do 30 tysięcy złotych wzrosła też maksymalna grzywna, jaką może nałożyć sąd. Zmiany wprowadzono w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Zmiany w przepisach i nowy taryfikator mandatów

Nowa ustawa podwyższa grzywny za nieprawidłowe zachowanie w stosunku do pieszych, niewłaściwe wyprzedzanie i znaczne przekroczenie prędkości. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, czy jazda po chodniku, to minimum 1,5 tysiąca złotych grzywny. Dodatkowo, jeśli sprawca spowodował zagrożenie bezpieczeństwa pieszego, sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów. Minimum 1 tysiąc złotych grzywny zapłaci kierowca, który nie zastosuje się do zakazu wyprzedzania określonego ustawą lub znakiem drogowym. Nowe przepisy wprowadzają też obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów i grzywnę minimum 1,5 tysiąca złotych za kierowanie pojazdem mechanicznym bez wymaganych uprawnień.

Wprowadzono wyższe grzywny, m.in.

nawet 5 tysięcy złotych za przekroczenie prędkości o ponad 71 km/h,

kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu - minimum 2,5 tysiąca złotych,

nieprawidłowe przechodzenie lub przejeżdżanie przez przejazd kolejowy - minimum 2 tysiące złotych,

niewskazanie komu powierzyliśmy do kierowania nasz pojazd - od 4 do 8 tysięcy złotych.

Podwyższenie grzywien za najbardziej niebezpieczne wykroczenia na drodze, ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.