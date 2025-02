Niespodzianka na ferie: ruszył duży stok

Fantastyczna wiadomość dla miłośników szusowania. W poniedziałek ruszył duży stok na Górce Środulskiej. Wcześniej, uruchomiony został średni stok.

Bezpłatne szusowanie dla uczniów

Wyciągi będą działały codziennie od godziny 10.00 i co ważne – od 10.00 do 15.00 uczniowie z Sosnowca mogą korzystać z szusowania bezpłatnie. Wystarczy okazanie legitymacji.

Jak zawsze, na miejscu czekają na Was: Szkółka Wake Zone Stawiki – doskonała okazja do nauki i doskonalenia umiejętności Gastronomia Palma Chill Out – idealne miejsce na odpoczynek i coś pysznego Wypożyczalnia – pełne wyposażenie dla każdego.