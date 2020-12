Nie każda przesyłka dociera do kupującego... Co robić, gdy padło się ofiarą oszustwa?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Warto pamiętać, że zakupy w sieci zawsze wiążą się z ryzykiem.

Niestety atrakcyjne ceny, które pojawiają się na licznych portalach aukcyjnych oraz ich różnorodność, wciąż stanowią dużą pokusę dla kupujących. A do nich nie zawsze trafia produkt, który zamawiali. Osobie, która zostanie zatrzymana za oszustwo grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

O tym, że zakupu w sieci nie są w pełni bezpieczne informujemy w licznych komunikatach o charakterze profilaktycznym. Wskazujemy w nich, że atrakcyjna cena oferowanego do sprzedaży produktu nie powinna być jedyną cechą decydującą o jego zakupie. W praktycznie każdego tygodnia przekonują się o tym mieszkańcy, którzy nie doczekali się zakupionych produktów. Głównie chodzi o sprzęt elektroniczny, odzież czy obuwie. Nie rzadko są to kwoty sięgające nawet kilku tysięcy złotych. Poniżej podajemy zasady, których warto przestrzegać przy zakupach na portalach aukcyjnych. Jednak pamiętać należy, że one jedynie w pewnym zakresie poprawiają bezpieczeństwo kupującego ale z pewnością nie zapewnią go w 100%.

Bądź ostrożny przy zawieraniu transakcji przez Internet:

Uważaj na ",super okazje". Nie zawsze to, co widoczne jest na zdjęciu musi być takie samo w rzeczywistości, lub nabyte przez sprzedawcę w sposób legalny. Uwaga na próbki!

Jeśli chcesz wziąć udział w aukcji internetowej, sprawdź wiarygodność sprzedawcy, jego poprzednie aukcje oraz opinie kupujących na jego temat (takie informacje odnajdziesz w historii transakcji danego sprzedawcy - sprawdź czy posiada jakieś "negatywy");

Jeśli licytujesz w aukcji internetowej, poczekaj do zakończenia aukcji nim przelejesz pieniądze sprzedawcy. Sprawdź, czy sprzedawca umożliwia opłatę przy odbiorze - to również wskazuje na jego wiarygodność;

Korzystając z zagranicznych serwisów aukcyjnych nie daj się namówić na transakcję poza aukcją;

Jeśli dostałeś maila z informacją o wygraniu aukcji, sprawdź dokładnie czy wiadomość pochodzi od rzeczywistego sprzedawcy, zwłaszcza, gdy podany w niej jest nr konta, na który masz przelać należność. Gdy masz wątpliwości nawiąż korespondencję ze sprzedającym;

Chroń swoje dane osobowe i hasła dostępowe. Nie wysyłaj nikomu kserokopii swoich dokumentów oraz nie podawaj haseł np. po "kliknięciu" w linkach zawartych w wiadomościach mailowych;

Pamiętaj, że zawsze w razie jakichkolwiek wątpliwości możesz skontaktować się z obsługą portalu aukcyjnego.

Gdy padłeś ofiarą oszustwa:

Poinformuj jak najszybciej administratorów ds. bezpieczeństwa danego serwisu;

Zachowaj wszystkie dokumenty związane z transakcją tj. dowód przelewu na konto bankowe, korespondencję mailową, itp.;

Zgłoś się wraz z powyższymi dokumentami do najbliższej w Twoim miejscu zamieszkania jednostki Policji.

Zgłaszając się na Policję trzeba będzie podać: