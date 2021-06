W związku z licznie napływającymi do Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Sosnowcu zgłoszeniami związanymi z dokonaniem kontroli autokarów w celu usprawnienia przeprowadzanych czynności przez policjantów ruchu drogowego zostało wyznaczone do tego celu dogodne miejsce na terenie naszego miasta. Jest to parking przy ulicy Kresowej w Sosnowcu (przy wjeździe na teren parku Stawiki)

JEDNOCZEŚNIE: wszystkie zainteresowane osoby informujemy, iż zgłoszenia autokarów do kontroli przyjmowane są w formie pisemnej lub telefonicznej pod numerem:

+48 47 85 212 90 / sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Sosnowcu, w godzinach 8.00 - 15.00 / lub

/ sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Sosnowcu, w godzinach 8.00 - 15.00 / lub +48 47 85 212 00 / zastępca dyżurnego KMP w Sosnowcu /

Ponadto, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych prowadzi e-usługę bezpiecznyautobus.gov.pl, która pozwala każdemu sprawdzić zarejestrowany pojazd, który przeznaczony jest do przewozu więcej niż 9 osób. Dzięki niej, za pośrednictwem specjalnej platformy cyfrowej możemy dowiedzieć się, czy autokar, którym mamy podróżować my lub nasi najbliżsi:

ma ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC,

ma aktualne badanie techniczne oraz jaki był stan licznika pojazdu przy ostatnim przeglądzie,

jaka jest nominalna liczba miejsc w danym pojeździe,

nie figuruje jako wyrejestrowany lub kradziony.

Wyjazdy wakacyjne to nie tylko wyjazdy zorganizowane, to także wyjazdy indywidualne

Dlatego Kierowco sprawdź auto przed wyjazdem na wakacje, ale także sam przygotuj się do podróży: