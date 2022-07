Na chodniku znaleziono zakrwawionego mężczyznę. Zatrzymano sprawce usiłowania zabójstwa

Policjanci z komisariatu II w Sosnowcu już w niespełna godzinę po zdarzeniu zatrzymali sprawcę usiłowania zabójstwa. 30-letni mężczyzna jest podejrzany o wielokrotnie ugodzenie nożem 35-latka. Podejrzany usłyszał zarzut i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Sosnowiec. 30-latek zatrzymany za usiłowanie zabójstwa

Sosnowieccy policjanci zostali poinformowani, że na jednej z ulic w dzielnicy Pogoń, leży na chodniku ranny i zakrwawiony mężczyzna. Gdy patrol dotarł na miejsce, była tam już załoga pogotowia ratunkowego, jednak z uwagi na obrażenia, nie mogli nawiązać kontaktu z poszkodowanym.

Policjanci przystąpili do pracy i już kilka chwil później ustalili, gdzie może nadal ukrywać się sprawca. Weszli do jednego z mieszkań przy sąsiedniej ulicy, jednak przebywająca tam kobieta twierdziła, że nikogo oprócz niej w nim nie ma. Mimo tego przeszukali pomieszczenia i w jednym z nich natknęli się na nadal zakrwawionego sprawcę. Znaleźli również nóż, którym wielokrotnie ranił on swoją ofiarę.

Mężczyzna i 36-letnia kobieta zostali zatrzymani

Po sprawdzeniu kobietę zwolniono. Na podstawie zgromadzonego przez śledczych materiału, prokurator przedstawił 30-latkowi zarzut usiłowania zabójstwa, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Aresztowanemu może grozić kara nawet dożywotniego więzienia.