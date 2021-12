Można rejestrować dzieci na szczepienia przeciwko covid-19. Ilu rodziców się zdecyduje?

Można się już rejestrować, a od 16 grudnia, czyli od czwartku ruszą szczepienia dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Dzieci zostaną zaszczepione szczepionkami firmy Pfizer.

Przygotowania do szczepień trwają między innymi w tym Punkcie Szczepień Powszechnych w Sosnowcu. Powstanie tu specjalne stanowisko skierowane tylko dla dzieci.

Bardzo to pochwalam oczywiście, żeby się szczepiły dzieci i przede wszystkim polecam wszystkim szczepienia, bo to ratuje życie – mówi Andrzej Borda, mieszkaniec Sosnowca.

Podobnie jak dorośli dzieci otrzymają dwie dawki szczepionki. Odstęp między nimi wyniesie trzy tygodnie.

Dawka jest trzykrotnie mniejsza, natomiast jeżeli w trakcie, pomiędzy dawkami, dziecko skończy 12 lat, to będzie podawana już druga – pełna dawka – mówi Dariusz Skłodowski, Punkt Szczepień Powszechnych w Sosnowcu.

Do szczepienia dzieci zachęcają lekarze. Wśród nich dr Maciej Hamankiewicz, były prezes Naczelnej Izby Lekarskiej.

Jeżeli wasze dziecko nie zostanie teraz zaszczepione i coś mu się stanie, a prawdopodobieństwo jest olbrzymie, to jak ty potem będziesz z tym żyła? Jak ty sobie z tym dasz radę? Czy uniesiesz ten ciężar odpowiedzialności psychicznej za to, że twoje dziecko uległo nieszczęściu. Tylko z tego powodu, że ty się bałaś Billa Gatesa, albo jakichś innych księżycowych zmian – mówi dr n. med. Maciej Hamankiewicz, były prezes Naczelnej Izby Lekarskiej.

Obawiać nie powinni się też ci, którzy jeszcze w ogóle się nie zaszczepili, albo ci, którzy zastanawiają się, czy szczepić się dawką przypominającą. Punkty szczepień nie dziś tak oblegane jak jeszcze kilka miesięcy temu, ale mimo to – chętnych na szczepienie nie brakuje.

Przede wszystkim dlatego, żeby ochronić rodzinę, siebie no i otoczenie koło mnie, bo pracuję w banku i wiadomo, że muszę o to dbać – mówi Jolanta Czop, mieszkanka Będzina.



Tylko dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ponad 11 tysiącach nowych zakażeń. Prawie 1,5 tysiąca z nich wykryto w województwie śląskim. Choć zakażeń jest mniej niż kilkanaście dni temu, to przepełnione są szpitale.

Szpital w Pyrzowicach i szpital MSWiA w Katowicach nadal od trzech tygodni są pełne pacjentów. W szpitalu tymczasowym mamy 134 pacjentów, w tym 14 podłączonych do respiratora. Jeżeli chodzi o szpital MSWiA w Katowicach to jest on pełen pacjentów, czyli przypomnę: 120 łóżek zajętych, w tym 20 respiratorowych – mówi Alina Kucharzewska, Śląski Urząd Wojewódzki.