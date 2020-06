"Młodzi robią Metropolię". Rusza rekrutacja do projektu GZM

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Jaka powinna być Metropolia dla młodych? Jakie są oczekiwania i potrzeby młodzieży? W jakim kierunku należy rozwijać obszary edukacji, transportu, rynku pracy czy kultury? Na te pytania odpowiedzą mieszkańcy, którzy zgłoszą się do projektu „Młodzi robią Metropolię”. Rekrutacja trwa do końca czerwca 2020 r.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia rusza z projektem skierowanym do mieszkańców w wieku od 16 do 25 lat, którzy chcą mieć realny wpływ na to, jak rozwija się ich otoczenie. W ramach projektu zostanie wyłoniona grupa 25 młodych „Ambasadorów Metropolii”, na których czeka ciekawe doświadczenie, pełne wyzwań i interakcji.

Projekt kierujemy do pokolenia ludzi, którzy doskonale odnajdują się w świecie nowoczesnych technologii, mają łatwość przyswajania informacji, są przedsiębiorczy i otwarci na dzielenie się swoją wiedzą i pomysłami – mówi Grzegorz Podlewski, wiceprzewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Dzięki udziałowi w tym projekcie, młodzież będzie miała realny wpływ na to, w jakim kierunku będzie się rozwijać Metropolia. Pomysły wypracowane podczas warsztatów będą brane pod uwagę w dokumentach określających nasze działania strategiczne. Ten projekt to także szansa, aby przeciwdziałać zjawisku migracji osób młodych, które rodzi negatywne implikacje dla rozwoju miast i regionów – dodaje.

Uczestnicy projektu wezmą udział w minimum dziesięciu spotkaniach, które odbędą się w okresie od września 2020 do września 2021 roku. Część spotkań będzie prowadzona online. Działając we współpracy z pracownikami GZM i ekspertami zewnętrznymi, młodzi będą dzielić się pomysłami, które znajdą odzwierciedlenie pod postacią rekomendacji w „Strategii Rozwoju GZM do 2027 r., z perspektywą do 2035 r.”

Jak znaleźć się w gronie 25 młodych ambasadorów?

Należy wysłać formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie pod linkiem: bit.ly/2ZsuH7l lub na stronie metropoliagzm.pl (zakładka Biblioteka). Oprócz formularza zainteresowani udziałem będą mieli do wykonania zadanie polegające na przedstawieniu Metropolii swoimi oczami.

Ponieważ liczymy na kreatywność, kandydaci otrzymują dużą dowolność w formie zgłoszeń. Prezentacji można dokonać za pomocą tekstu, materiałów multimedialnych albo w formie audiowizualnej – mówi Łukasz Łata, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy.

Zgłoszenia będą oceniane przez przedstawicieli Metropolii, którzy odpowiadają za kwestie związane z rozwojem społeczno-gospodarczym, transportem, planowaniem przestrzennym, inwestycjami i promocją. Na zakończenie projektu każdy uczestnik otrzyma od nas pisemne potwierdzenie swojego udziału w przedsięwzięciu, opisujące jego zaangażowanie i wkład wniesiony w jego realizację – dodaje.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mlodzi@metropoliagzm.pl. Udział w projekcie jest dobrowolny i nieodpłatny. Rekrutacja trwa do końca czerwca 2020 r. Regulamin uczestnictwa i zasady zgłoszeń znajdują się w regulaminie dostępnym na metropoliagzm.pl (zakładka Biblioteka).

Projekt „Młodzi robią Metropolię” to nie pierwszy raz, gdy Metropolia wchodzi w interakcję z mieszkańcami i będzie czerpać z ich doświadczeń. W maju 2019 r. w ramach GZM powołano Metropolitalny zespół ds. polityki senioralnej. Jednym z pierwszych efektów prac zespołu było opracowanie poradnika „Metropolia przyjazna seniorom”. Dokument zawiera rekomendacje dotyczące aktywizacji osób starszych poprzez wolontariat oraz działania na rzecz zwiększania udziału seniorów w procesach współdecydowania. Poradnik dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Metropolii.