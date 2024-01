Michaił Zalewski został dyrektorem sportowym Zagłębia!

Zagłębie Sosnowiec ma nowego dyrektora sportowego. Został nim Białorusin Michaił Zalewski, który zastąpił na tym stanowisku Piotra Polczaka.

Nowy dyrektor sportowy w Zagłębiu Sosnowiec

Michaił Zalewski mieszka od pewnego czasu w Polsce. Osiadł w naszym kraju, uciekając przed reżimem Łukaszenki. 42-letni Michaił to były dyrektor generalny FC BATE Borysów (od marca 2020 do stycznia 2021), klubu występującego swego czasu w Lidze Mistrzów. Dodajmy, że w okresie od grudnia 2017 do lutego 2020 był doradcą dyrektora generalnego FC Mińsk.

Od września 2023 Zalewski jest związany z projektem Legia Soccer Schools. Ponadto jest prezesem Free SPOrT Foundation. W naszym kraju działa aktywnie nie tylko na polu sportowym, ale również biznesowym pomagając uchodźcom z Białorusi.