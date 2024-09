Memoriał Janusza Nabrdalika już w październiku!

Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w wyjątkowym wydarzeniu, jakim jest organizowany już po raz siódmy Memoriał Janusza Nabrdalika, który odbędzie się 5 października w ramach Triady Biegowej Trójkąta Trzech Cesarzy na terenie sosnowieckiej dzielnicy Maczki.

Rywalizacja podczas Memoriału podzielona będzie na trzy kategorie

Bieg na dystansie 21 km (w połowie trasy punkt regeneracyjny) – bieg główny

Bieg na dystansie 10 km,

Nordic Walking na dystansie 10 km (POZA KLASYFIKACJĄ TRIADY)

Zapisy na bieg będą prowadzone do 1 października 2024r. do godziny 23:59. Jeśli limit miejsc nie zostanie do wtedy wyczerpany, będzie możliwość wpisania się na listę startową w dniu organizowania biegu.

Obowiązuje limit miejsc:

W biegach na 21km i 10km – łącznie 450 miejsc startowych

W kategorii Nordic Walking – 50 miejsc startowych

Opłata startowa wynosi 60 zł (w dniu biegu – 70 zł).

Zawody są włączone w imprezę biegową pod nazwą „Triada Trójkąta Trzech Cesarzy”, na której klasyfikację składać się będą trzy wydarzenia:

– 7. Memoriał Janusza Nabrdalika 10 km i 21 km – 5 października 2024r. (marsz Nordic Walking na 10km nie liczy się do klasyfikacji Triady Trójkąta Trzech Cesarzy)

– 28. Międzynarodowy Bieg Uliczny 10 km i 15 km – 21 września 2024r., Mysłowice – 32. Memoriał Jerzego Chromika 15 km i 5 km – 20 października 2024r.

Organizatorzy zachęcają więc do wzięcia udziału we wszystkich trzech biegach i skompletowania niepowtarzalnego trofeum Triady Biegowej Trójkąta Trzech Cesarzy 2024.