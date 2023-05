Marcin Gortat Camp 2023 Sosnowiec. Zgłoś się!

MARCIN GORTAT CAMP to idea corocznych spotkań i treningów byłego zawodnika w NBA, odbywających się w Polsce, z dziećmi w przedziale wiekowym 9-13 lat.

Geneza campu

Pierwszy Camp odbył się w roku 2008 w Łodzi, ale już rok później zajęcia odbyły się w siedmiu polskich miastach – gospodarzach EuroBasketu, a w 2017 roku mieliśmy już jubileuszową X edycję! Co ważne, choć Campy odbywają się już od paru lat, ich forma wcale nie uległa przedawnieniu i z roku na rok coraz więcej dzieci jest chętnych do spotkania z graczami i trenerami NBA i reprezentacji Polski. Do tej pory (G2023r) Gortat Camp odwiedził 21 miast, będąc w niektórych po kilka razy. Były to: Łódź, Kraków, Warszawa, Zgierz, Sopot, Rumia, Toruń, Wrocław, Lublin, Olsztyn, Gdynia, Zielona Góra, Dąbrowa Górnicza, Nidzica, Płock, Radom, Siedlce, Piaseczno, Krosno, Chorzów i Rzeszów. Oczywiście nie można zapomnieć, że Marcin wspiera nie tylko polski sport i ale również nasze wojsko. Stąd też zorganizowane przez naszą fundację, MG Camp dla dzieci żołnierzy w jednostkach Wojska Polskiego. Pociechy naszych wojskowych mogły bawić się i trenować z nami w Lublińcu, Bielsku-Białej, Kazuniu, Gliwicach i Witkowie (Powidz). Podczas tych wszystkich treningów mieliście przyjemność trenować z ponad sześcioma tysiącami najmłodszych adeptów sportu. Obecnie jest to impreza o ugruntowanej pozycji, która rokrocznie przyciąga coraz większe rzesze młodych adeptów koszykówki.

Marcin Gortat wymyślił Campy jako formę podziękowania społeczeństwu, oraz spłatę długu jaki zaciągnął wśród ludzi, którzy gdy sam był młodym człowiekiem, wielokrotnie w różnych sytuacjach wyciągali do niego swoją pomocną dłoń. Dziś Marcin Gortat co roku poświęca swoje wakacje, swój bezcenny wolny czas, na spotkania z najmłodszymi by samemu pomóc i wskazać właściwy kierunek rozwoju. Oczywiście wzorem są Campy organizowane przez NBA Cares i największe gwiazdy najlepszej koszykarskiej ligi świata!

XV edycja Marcin Gortat Camp

Uwaga wszyscy miłośnicy basketu! Wielkimi krokami zbliża się jubileuszowa, XV edycja Marcin Gortat Camp. W tym roku GC odwiedzi cztery miasta, w których uczestnicy będą mogli pokazać swoje umiejętności i powalczyć o tytuł MVP i wylot do Stanów Zjednoczonych.

Marcin Gortat Camp 2023

Młodzi koszykarze i koszykarki! Mamy już maj i na pewno wielu z Was myślami jest już przy campach z Marcinem Gortatem. Nie będziemy Was dłużej trzymać w niepewności i ogłaszamy, że już za chwilę rozpoczynamy nabór na tegoroczne treningi z Marcinem! W tym roku odwiedzimy aż pięć miast w Polsce, z czego w dwóch będziemy po raz pierwszy w historii. Jak zawsze najmłodsi adepci koszykówki (9-13 lat), będą mogli pokazać swoje nieprzeciętne umiejętności naszemu sztabowi trenerów, których zaprosimy na to wydarzenie. - zapraszają organizatorzy.

Marcin Gortat Camp. Zgłoszenia dla dzieci 9-13 lat

Dzieci, które chcą wziąć udział w Campie zostaną wyłonione w konkursie, polegającym na dokończeniu zdania, bądź odpowiedzi na pytanie:

„Chcę trenować z Marcinem bo...”

Zakwalifikują się te osoby, których odpowiedzi Marcin Gortat uzna za najciekawsze. Ilość miejsc ograniczona!

Przyjmowanie zgłoszeń: 15 maja 2023 (od godz. 8:00) – 26 maja 2023 (do godziny 23.59)

Wyniki: 1 czerwca 2023 (zakwalifikowani uczestnicy otrzymają potwierdzenia mailem). Do potwierdzenia załączony zostanie formularz zgody, który należy podpisać przez rodziców bądź opiekunów prawnych.

MARCIN GORTAT CAMP 2021 (9-13 lat)