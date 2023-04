"Loteria PIT-rozlicz podatek w Sosnowcu". Wygraj rower trekkingowy!

Startuje siódma edycja akcji "Loteria PIT-rozlicz podatek w Sosnowcu”. Do wygrania 20 rowerów trekkingowych.

Jak co roku o tej porze przypominamy wszystkim mieszkańcom, że warto płacić podatki w swoim mieście.

17 kwietnia rozpoczyna się kolejna, siódma już edycja akcji "Loteria PIT – rozlicz podatek w Sosnowcu”, w której do wygrania 20 rowerów trekkingowych. To forma podziękowania dla mieszkańców za to, że płacąc podatki w mieście, przyczyniają się do jego rozwoju.

Aby wziąć udział w Loterii należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Można to zrobić na dwa sposoby:

wysyłając zgłoszenie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej loterii www.pitwsosnowcu.pl,

wypełniając formularz zgłoszeniowy w formie papierowej i wrzucając go do urny w budynku Urzędu Miejskiego przy alei Zwycięstwa 20 (Należy pamiętać o zaznaczeniu wszystkich zgód, aby zgłoszenie było ważne).

– Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2023. Jak co roku należy pamiętać aby złożyć PIT za 2022 rok w sosnowieckim urzędzie skarbowym oraz wskazać Sosnowiec jako miejsce zamieszkania w zeznaniu podatkowym. Losowanie laureatów odbędzie się 14 lipca 2023 roku – mówi Anna Mastalerz z Wydziału Rozwoju i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego.

W ubiegłym roku wzięło udział 5248 mieszkańców z czego 519 osób po raz pierwszy rozliczających podatek dochodowy w Sosnowcu.

– Mamy nadzieję, że w tym roku wynik ten uda się podwoić! Dlatego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w loterii. Pamiętajmy, że płacenie podatków na terenie miasta daje pewność, że część środków wróci do nas w postaci inwestycji w najbliższe otoczenie mieszkańca – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Regulamin loterii