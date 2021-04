Libacja w centrum miasta. Pod "opieką" kompletnie pijanych rodziców 5-miesięczne dziecko

Sosnowieccy policjanci przewieźli do izby wytrzeźwień dwoje rodziców, którzy kompletnie pijani „sprawowali opiekę” nad swoim 5-miesięcznym dzieckiem. O tym, że w jednym z mieszkań w centrum miasta trawa libacja, a z wnętrza mieszkania słychać płacz niemowlęcia powiadomili mundurowych mieszkańcy miasta.

Do Komisariatu Policji I wpłynęło zgłoszenie, że w jednym z mieszkań dzielnicy centrum trwa alkoholowa libacja, a z wnętrza dobiega płacz niemowlęcia. Policjanci natychmiast udali się pod wskazany adres, gdzie zastali dwoje kompletnie pijanych rodziców, którzy „opiekowali się” swoim 5-miesięcznym dzieckiem. Badanie wykazało u 42-letniego ojca malucha 2,7 promila alkoholu, a u 40-letniej matki ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

W trakcie czynności mężczyzna stawał się coraz bardziej agresywny w stosunku do wszystkich obecnych, aż w końcu koniecznym stało się jego stanowcze obezwładnienie. Ostatecznie oboje rodzice trafili do izby wytrzeźwień, a niemowlę do pogotowia opiekuńczego. Teraz to sąd rodziny zdecyduje, kto ma sprawować opiekę nad maluchem. O dalszym losie nieodpowiedzialnych rodziców zadecyduje prokurator.