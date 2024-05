Letnie półkolonie z MOSiR Sosnowiec! 6 czerwca ruszają zapisy

Zapisy na półkolonie letnie 2024 organizowane przez MOSiR Sosnowiec zostaną uruchomione w czwartek, 6 czerwca o godzinie 12:00.

Półkolonie w MOSiR - jak to wygląda?

Zapisy prowadzone będą wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej MOSiR – www.mosir.sosnowiec.pl.

Półkolonie organizowane będą dla dzieci z roczników 2011–2016 (dzieci z rocznika 2017 mogą wziąć udział w półkoloniach, pod warunkiem, że posiadają ważną legitymację szkolną).

Tradycyjnie, utworzonych zostanie 8 grup liczących po 12 uczestników każda.

Koszt udziału dziecka mieszkającego lub uczącego się w Sosnowcu w jednym turnusie półkolonii wyniesie 700 zł oraz 800 zł – dla dziecka spoza Sosnowca.

Tegoroczne atrakcje to m.in.: zajęcia z kajakarstwa, zajęcia w parku linowym, wycieczka do hodowli Alpak, wyjazd do Freak Parku, zajęcia z pływania, wyjście na trampoliny, wyjście do Egzotarium, wyjście na ściankę wspinaczkową, wyjście do kina, a na koniec turnusu, jak co roku, wspólna dla wszystkich grup – wycieczka.

Turnusy i grupy

Półkolonie zorganizowane zostaną w 9 turnusach:

I turnus: 24 – 28 czerwca 2024 r.

II turnus: 1 – 5 lipca 2024 r.

III turnus: 8 – 12 lipca 2024 r.

IV turnus: 15 – 19 lipca 2024 r.

V turnus: 22 – 26 lipca 2024 r.

VI turnus: 29 lipca – 2 sierpnia 2024 r.

VII turnus: 5 – 9 sierpnia 2024 r.

VIII turnus: 19 – 23 sierpnia 2024 r.

IX turnus: 26 – 30 sierpnia 2024 r.

Utworzonych zostanie 8 grup według następującego harmonogramu:

Grupa 1- dzieci z roczników 2016-2014

Grupa 2 – dzieci z roczników 2016-2014

Grupa 3 – dzieci z roczników 2016-2014

Grupa 4 – dzieci z roczników 2016-2014

Grupa 5 – dzieci z roczników 2013-2012

Grupa 6 – dzieci z roczników 2013-2012

Grupa 7 – dzieci z roczników 2012-2011

Grupa 8 – dzieci z roczników 2012-2011

Co się wlicza w opłatę?

W ramach opłaty Organizatorzy zapewniają posiłek w formie dwudaniowego obiadu, ubezpieczenie NW, transport pomiędzy obiektami, opiekę wychowawców oraz wykwalifikowaną kadrę instruktorską. Dziecko należy przyprowadzić na miejsce zbiórki w godz. 7:00-8:00 oraz odbierać do godz. 16:00 każdego dnia.