Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą. Wspólnie zadbajmy o bezpieczny wypoczynek!

Nadszedł czas letniego wypoczynku – szczególne chwile dla całych rodzin. Lipiec i sierpień to okres urlopowych wyjazdów, wypoczynku w górach i nad wodą, a jednocześnie czas intensywnych rolniczych prac polowych. Bez względu na to, jak planujemy spędzić najbliższe miesiące, zadbajmy o bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich.

Nad bezpieczeństwem osób podróżujących i wypoczywających na terenie całego kraju jak co roku czuwać będą policjanci. Podczas tegorocznych wakacji przyświecać nam będzie ponownie hasło „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

Aplikacja "Moja Komenda"

Mundurowi przypominają też o policyjnych aplikacjach i narzędziach, zachęcając do ich korzystania szczególnie podczas wakacyjnych podróży. Pierwsza z nich to mobilna usługa „Moja Komenda”, która ułatwia lokalizowanie komend i komisariatów Policji. Aplikacja zapewnia każdemu użytkownikowi szybki dostęp do informacji o adresach i numerach telefonów policyjnych obiektów. Dzięki temu będąc nawet w miejscu, którego dobrze nie znamy, z łatwością odnajdziemy najbliższą jednostkę Policji i skontaktujemy się z nią jednym kliknięciem. „Moja Komenda” dostępna jest na telefony z systemem iOS oraz Android. Można ją bezpłatnie pobrać w App Store i Google Play. Usługa została przygotowana z myślą o osobach, które kontaktują się z Policją w sytuacjach innych, niż te zagrażające życiu lub zdrowiu. W nagłych przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Drugim przydatnym narzędziem służącym poprawie bezpieczeństwa nie tylko w okresie wakacji jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo mógł z niej skorzystać każdy obywatel. Za pomocą interaktywnej strony internetowej można przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w okolicy. Wszystkie z nich są sprawdzane przez Policję, a potwierdzone – nanoszone na mapę, podobnie jak informacje o zagrożeniach pochodzące z policyjnych systemów informatycznych. Dzięki temu w każdej chwili mamy możliwość sprawdzenia, czy w okolicy jest bezpiecznie, jak również poinformowania o zaobserwowanych przez nas niepokojących sytuacjach. Korzystając z Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa również pamiętajmy, że w nagłych wypadkach, które wymagają natychmiastowej interwencji powinniśmy dzwonić na numery 997 lub 112.

By skorzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wystarczy wejść TUTAJ.

Zanim zaplanujemy wyjazd:

Coraz częściej planując urlop korzystamy z ofert internetowych. Można wśród nich znaleźć atrakcyjne ośrodki, hotele i pensjonaty, ale zdarzają się również ogłoszenia, zamieszczone przez oszustów, którzy proponują nieistniejące miejsca noclegowe, wyłudzając pieniądze w ramach zaliczek. Zatem zanim przelejemy pieniądze za pobyt, warto zweryfikować, czy dany podmiot figuruje w bazie urzędu marszałkowskiego, urzędu gminy lub miasta. Poszukajmy obiektu na mapie internetowej, sprawdźmy jego stronę www i opinie osób, które odwiedziły obiekt. Bezwzględnie powinniśmy sprawdzać organizatorów i obiekty oferujące wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Można to zrobić w internetowej bazie prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej www.wypoczynek.men.gov.pl. Znajdują się w niej wszystkie informacje o obozach, koloniach i innych rodzajach wypoczynku. Również w serwisie bezpiecznyautobus.gov.pl wpisując numer rejestracyjny autokaru, który wiezie dzieci na wakacje, można otrzymać bezpłatną informację, czy pojazd ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.

Bezpieczeństwo w podróży

Jeśli planujemy podróż samochodem, sprawdźmy wcześniej jego stan techniczny, ustawienie świateł i wyposażenie. Obowiązkowo w aucie powinna znajdować się gaśnica oraz trójkąt ostrzegawczy, ale warto też zadbać o inne przedmioty, takie jak apteczka czy kamizelka odblaskowa. Z uwagi na wzmożony ruch na drogach, warto przygotować się wcześniej i pomyśleć o drogach alternatywnych. Dzięki temu, w przypadku utrudnień na drodze, spowodowanych pracami drogowymi czy zdarzeniem drogowym, będziemy mogli pojechać inną drogą.

W dłuższą trasę warto wyjechać wypoczętym, najlepiej po 7-8 godzinnym śnie. Analizując czas, w jakim chcemy przejechać zaplanowany dystans, powinniśmy przewidzieć przerwy, które pozwolą nam pokonać zmęczenie i odpocząć od siedzącej pozycji.

Korzystając ze środków komunikacji publicznej, zachowajmy szczególną ostrożność w miejscach, gdzie występuje duży tłok, np.: na dworcach kolejowych, lotniskach, w zatłoczonych pociągach i autobusach. Podróżując koleją unikajmy pustych przedziałów, starajmy się też nie spać w trakcie podróży. Cenne przedmioty, pieniądze, dokumenty starajmy się trzymać przy sobie. Bądźmy również ostrożni w kontaktach z nieznanymi osobami, zwłaszcza nie przyjmujmy od nich żadnych poczęstunków.

Pamiętajmy, że pozostawienie bagażu bez opieki grozi nie tylko utratą naszego mienia, ale również może spowodować wszczęcie alarmu przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.

Zabezpieczenie mieszkania

Przed wyjazdem pomyślmy również o właściwym zabezpieczeniu mieszkania lub domu. Sprawdźmy czy wszystkie drzwi i okna (również piwniczne i dachowe) zostały zamknięte. Pamiętajmy także o zabezpieczeniu garażu i pomieszczeń gospodarczych oraz zakręceniu zaworów z wodą i gazem. Zastanówmy się, czy gotówka i biżuteria podczas naszego wyjazdu nie będzie bardziej bezpieczna na koncie czy w skrytce bankowej niż w domu.

Poprośmy zaufaną osobę, by podczas naszej nieobecności zaopiekowała się mieszkaniem, pozostawiając jej numer telefonu, pod którym w każdej chwili będzie mogła się z nami skontaktować. Podczas dłuższej nieobecności warto zadbać o to, by w naszej skrzynce pocztowej nie gromadziła się większa ilość korespondencji, która jest dla potencjalnego złodzieja sygnałem, że mieszkanie lub dom stoją puste. Dobrym rozwiązaniem są programatory czasowe, dzięki którym w różnych porach dnia w mieszkaniu zapala się światło, co stwarza pozory obecności domowników.

Wypoczynek za granicą

Planując wyjazd za granicę, postarajmy się jak najwięcej dowiedzieć o kraju, do którego się wybieramy, poznać obowiązujące w nim prawo i lokalne zwyczaje. Sprawdźmy, jakie dokumenty będą nam potrzebne przy przekraczaniu poszczególnych granic i gdzie znajdują się polskie placówki dyplomatyczno-konsularne. Przydatne informacje znajdziemy na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Warto również skorzystać z bezpłatnej aplikacji iPolak, gdzie są m.in. aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Natomiast rejestracja wyjazdu za granicę za pośrednictwem bezpłatnego serwisu „Odyseusz”, www.odyseusz.msz.gov.pl w razie konieczności ułatwi służbom konsularnym udzielenie pomocy na terenie danego państwa.

Dodatkowym udogodnieniem w podróży może być ubezpieczenie turystyczne, gwarantujące pokrycie kosztów transportu medycznego oraz Europejska Karta Ubezpieczenia.

Jeżeli podczas pobytu za granicą, zostaniemy poszkodowani w wyniku przestępstwa, przede wszystkim powinniśmy powiadomić lokalną Policję, a następnie skontaktować się z najbliższą polską placówką dyplomatyczną lub konsularną. W przypadku zatrzymania lub aresztowania również mamy prawo żądać kontaktu z konsulem.

W górach i nad wodą

Spędzając czas w górach lub nad wodą korzystajmy jedynie z wyznaczonych szlaków oraz strzeżonych kąpielisk i miejsc wyznaczonych do kąpieli, a rodzaj aktywności dostosujmy do swoich umiejętności i możliwości psychofizycznych.

Przed wyjściem w góry zapoznajmy się z aktualnie panującymi warunkami i prognozą pogody. Zadbajmy o odpowiednie ubranie, obuwie i wyposażenie (np. prowiant i napoje, mapę i kompas, latarkę, podręczną apteczkę oraz telefon komórkowy z naładowaną baterią i zapisanymi numerami alarmowymi).

Wchodząc do wody, zwracajmy uwagę na znaki i tablice informacyjne. Przestrzegajmy regulaminu kąpieliska, stosujmy się również do uwag i zaleceń ratownika. Unikajmy kąpieli po spożyciu alkoholu, po wytężonym wysiłku fizycznym lub bezpośrednio po posiłku, zachowajmy również ostrożność podczas kąpieli po długotrwałym przebywaniu na słońcu. Korzystajmy tylko ze sprawnego i właściwie wyposażonego (np. w kamizelki ratunkowe) sprzętu pływającego. Zwracajmy szczególną uwagę na bawiące się na brzegu dzieci.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Wakacyjna beztroska sprzyja różnego rodzaju zagrożeniom, na które narażone są dzieci i młodzież. Pamiętajmy, że urlop nie zwalnia rodziców i opiekunów z odpowiedzialności za bezpieczeństwo naszych pociech. Dlatego w tym okresie szczególnie należy zapewnić im opiekę i zainteresowanie, w maksymalnym stopniu uczestnicząc w spędzaniu przez nie wolnego czasu. Warto porozmawiać z dzieckiem o bezpiecznych zachowaniach podczas wypoczynku, uczulić na zagrożenia związane z kontaktami z nieznajomymi osobami, nieprzestrzeganiem zasad ruchu drogowego (np. podczas jazdy rowerem) czy sięganiem po różnego rodzaju używki. Zainteresujmy się, z kim nasza pociecha spędza czas poza domem.

Przydatną wiedzę o zagrożeniach dotyczących substancji psychoaktywnych można znaleźć na stronach internetowych: www.ore.edu.pl, www.kbpn.gov.pl, www.dopalaczeinfo.pl, oraz www.narkomania.org.pl. Dostępny jest również Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania działający pod numerem 801 199 990, a także Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12.

Monitorujmy na bieżąco aktywność naszych dzieci w Internecie. Nauczmy dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, a także uczulmy na zagrożenia związane z nawiązywaniem nowych znajomości on-line. Ostrzegajmy dzieci, by nie udostępniały w sieci swoich danych, zwłaszcza adresu i numeru telefonu.

Jeżeli napotkamy w Internecie nielegalne materiały, powinniśmy zgłosić ten fakt na Policję lub do punktu kontaktowego ds. zwalczania nielegalnych treści w Internecie – Hotline’u – www.dyzurnet.pl, który współpracuje z Policją, a także z operatorami telekomunikacyjnymi i serwisami

Bezpieczeństwo podczas rolniczych prac polowych

Każdego lata podczas rolniczych prac polowych odnotowywane są wypadki, których ofiarami stają się dzieci i młodzież. Dlatego rodzice nie powinni zezwalać dzieciom na wykonywanie niebezpiecznych prac, zwłaszcza przy użyciu maszyn rolniczych.

Zadbajmy o to, by dzieci bawiły się w bezpiecznej odległości od niebezpiecznych sprzętów i narzędzi. Pamiętajmy, że nawet podczas obserwowania pracy rodziców lub przebywania w otoczeniu maszyn i zwierząt gospodarczych należy zachować szczególną ostrożność.