Koncert Baranovski w Sosnowcu

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Za projektem BARANOVSKI stoi Wojtek Baranowski, którego można pamiętać z udziału w programie The Voice Of Poland. Dał się on poznać także z koncertów grupy XXANAXX, z którą do niedawna występował jako klawiszowiec i gitarzysta zespołu. Przyszedł jednak czas, aby ten młody wokalista, muzyk i songwriter na nowo zaczął pisać swoją własną, autorską historię.

Kiedy na początku 2018 roku BARANOVSKI zaczął odkrywał pierwsze karty nie mógł się spodziewać ile wydarzy się wokół niego w kolejnych miesiącach. Tymczasem już w debiutanckim sezonie udało mu się dwukrotnie wejść do top 20 najczęściej granych piosenek w radiu w Polsce. Najpierw popularność zdobył singiel „Dym”, który do dziś nie schodzi z wysokich rotacji wielu polskich rozgłośni. Jeszcze lepiej poradziła sobie kolejna piosenka BARANOVSKIEGO pt. „Luźno”, która spośród piosenek śpiewanych po polsku w radiu jesienią 2018 roku ustępowała jedynie przebojom Dawida Podsiadło, Pawła Domagały i Orkiestry Męskiego Grania.

Dodając do tego występy na scenach najważniejszych koncertowych wydarzeń w Polsce, na czele z Open’erem, Orange Warsaw Festivalem i Męskim Graniem śmiało można mówić o jednym z najbardziej udanych debiutów ubiegłego roku. Najlepszym potwierdzeniem tego nominacja do Fryderyka w kategorii „fonograficzny debiut roku”. W 2019 rok BARANOVSKI wszedł z kolejnym singlem zapowiadającym jego debiutancką płytę. Nie mniej chwytliwym i przyjaznym radiu jak dotychczasowe propozycje, acz utrzymanym w zupełnie innym tonie. Mowa o piosence „Zbiór” - łagodnej i nastrojowej balladzie, w której BARANOVSKI pokazał się jako romantyczny wrażliwiec, muzycznie zaś dał w niej wyraz swojej sympatii do klasycznych brzmień w duchu vintage.

Za BARANOVSKIM kolejny bardzo udany letni sezon wypełniony licznymi koncertami, w tym występami na Olsztyn Green Festival, Fest Festival w Chorzowie i warszawskim festiwalu Co Jest Grane. Latem wokalista wystąpił także na transmitowanym przez TVN festiwalu Top Of The Top w Sopocie.

Aktualny singiel „Czułe miejsce” jest obecnie najczęściej graną polską piosenką w stacjach radiowych w całym kraju. Jego premiera zbiegła się z ogłoszeniem zdobycia przez BARANOVSKIEGO Złotych Płyt za piosenki „Dym” i „Luźno”. 25 października swoją premierę miała oczekiwana debiutancka płyta BARANOVSKIEGO zatytułowana „Zbiór”, która w zgodnej opinii krytyków jest jednym z najlepszych popowych albumów roku 2019 i która potwierdza, że przed BARANOVSKIM wkrótce kolejne duże sukcesy.

14.02.2020 godzina 19:00

Sala Widowiskowo - Koncertowa MUZA

ul. Warszawska 2, Sosnowiec

Bilety w cenie: Kat.A - 45,00zł / Kat.B - 35,00zł

Bilety dostępne:

online na stronie www.kiepura.pl

w kasie Sali Widowiskowo - Koncertowej MUZA

oraz w kasie Energetycznego Centrum Kultury

Zapraszamy