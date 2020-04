Kolejni ukarani za nieprzestrzeganie ograniczeń w związku z epidemią Covid-19

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Sosnowieccy policjanci kontrolują czy mieszkańcy miasta stosują się do ograniczeń nałożonych na nich w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa wywołującego Covid-19. Wczoraj troje młodych ludzi zostało ukaranych mandatami karnymi za lekceważenie zakazu wspólnego poruszania się po ulicy. To tylko jeden z przykładów legitymowania i ukarania osób oraz sprawdzenia miejsc, do tej pory tłumnie odwiedzanych przez mieszkańców.

Policjanci z patrolu interwencyjnego Komisariatu Policji I w Sosnowcu każdego dnia wielokrotnie sprawdzają miejsca, dotychczas chętnie i tłumnie odwiedzane przez mieszkańców miasta. W obecnym czasie spotkania towarzyskie mogą się skończyć tragicznie- każde z nich niesie ze sobą ryzyko przenoszenia się wirusa, który może poważnie zagrażać życiu wielu osób. Dlatego policjanci prowadzą działania, mające na celu egzekwowanie obowiązujących przepisów, nakładających na mieszkańców ograniczenia. Jednym z nich jest zakaz przemieszczania się po mieście, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu wykonywania czynności zawodowych, zadań służbowych lub zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego. Wszystkie inne przypadki, kiedy mieszkańcy miasta przemieszczają się lub co gorsza, gromadzą w innym celu, są przez policjantów surowo karane. Wczoraj przekonało się o tym troje mieszkańców Sosnowca, którzy w centrum miasta spotkali się towarzysko. Każde z nich zostało ukarane mandatem karnym. Tylko wczoraj sosnowieccy policjanci nałożyli 40 mandatów za różnego rodzaju naruszenia związane z pandemią Covid-19. Dodatkowo w 5 kolejnych przypadkach do sądu zostaną skierowane wnioski o ukaranie.