Kolejna kadencja Młodzieżowej Rady Miasta

Inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miasta XI kadencji za nami.

Młodzieżową Radę, której kadencja wynosi dwa lata, wybierali uczniowie szkół ponadpodstawowych mieszkający w Sosnowcu. Okręgami wyborczymi dla uczniów były placówki, w których na co dzień się uczą. W głosowaniu wybrano 43 radnych.

– Wszystkim gratuluję wyboru. Koledzy i koleżanki obdarzyli radnych dużym zaufaniem. Reprezentowanie ich to odpowiedzialne zadanie. Cieszę się, że mogę współpracować z Młodzieżową Radą Sosnowca. Już nie raz korzystaliśmy z podpowiedzi poprzedników. Wierzę, że i tym razem będzie podobnie. Podsuwajcie nam pomysły, ale także wyrażajcie swoją opinię na temat tego, co wokół Was się dzieje – mówił podczas inauguracyjnej sesji Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.